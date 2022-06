È nato grazie all’idea di tre soci, tre imprenditori che fanno parte del panorama di eccellenze commerciali napoletane e campane. Design e arredamento ricercati. Ceramiche di rara bellezza che accompagnano un’esperienza culinaria unica e affidata allo chef Giuseppe Cozzolino. Un menù con portate di terra e mare basate su un concept creativo, originale e innovativo ma che strizza l’occhio al gusto della tradizione partenopea. Una selezione di vini e champagne curata nei minimi dettagli.

Una cucina fusion che vede nel ‘Carpaccio di capasanta’, nel ‘Raviolo di ravioli’, nello ‘Spaghettone al riccio’ e nello ‘Sgombro’, il poker di delizie da servire ai clienti. Infine il dessert che nel ‘Bottone di pastiera napoletana’ vede l’acme di ricerca e bontà raggiunto dallo chef. Lo scorso 20 giugno Black Swan ha aperto i battenti.

L’inaugurazione è stata un successo. L’iniziativa, curata nei minimi dettagli dall’agenzia di comunicazione Smile Adv, ha permesso di far conoscere ai più questa nuova casa del gusto. Un evento che ha visto la partecipazione di moltissime persone, tra cui anche esponenti delle istituzioni locali come i sindaci Cuomo (Portici), Panico (San Sebastiano) e Zinno (San Giorgio) ma anche di importanti imprenditori della Campania.

Il nuovo locale, esclusivo per la sua location e la proposta del menù, si trova in via Plinio il Vecchio 45 a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli

Redazione