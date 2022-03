“Abbiamo ottenuto un risultato straordinario: Azione è la vera novità di queste elezioni metropolitane di Napoli. Ci siamo presentati, tra pochissimi a farlo, con il nostro simbolo, senza nasconderci in liste arlecchino o disperderci in accordicchi di palazzo. Abbiamo superato importanti partiti nazionali, liste legate a candidati sindaco, avremo la nostra rappresentanza in Consiglio. Un risultato ancora più straordinario, se si pensa che Azione ha celebrato il suo congresso fondativo in Campania soltanto il mese scorso. Così Peppe Sommese, consigliere Regionale e Segretario campano di Azione, partito fondato da Carlo Calenda.

“Abbiamo tenuto la barra a dritta, espresso una linea coerente e raccolto consenso su un’idea chiara di città metropolitana. Risultato straordinario ma non inatteso, dunque. Stiamo lavorando bene“.

“Il mio ringraziamento – ha concluso Sommese – va a tutti gli amministratori che hanno sostenuto questa sfida e ai dirigenti di Azione, a partire dalla segretaria provinciale di Napoli Francesca Scarpato: un grandissimo lavoro di squadra che ci gratifica e ci incoraggia ad andare avanti su questa strada, tutti insieme. Azione conta già centinaia di amministratori in Campania, tanti altri aderiranno ancora. Ci siamo e ci saremo, centrali e decisivi, a Napoli come in Campania“.

