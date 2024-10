Seggi chiusi e spoglio in corso in Liguria dove domenica e lunedì, fino alle 15, si è votato per il rinnovo del consiglio regionale dopo il terremoto giudiziario dello scorso maggio che ha indotto l’ex governatore Giovanni Toti alle dimissioni. Testa a testa per il ruolo di presidente sarà tra il sindaco di Genova Marco Bucci, sostenuto dalle forze di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati), e l’ex ministro Andrea Orlando, supportato dal centrosinistra (PD, M5S, AVS) e da Azione. A vincere, purtroppo, sempre il dato dell’astensione con percentuali, alle 23 di domenica 27 ottobre, raccapriccianti. Dei quasi 1,3 milioni di cittadini chiamati al voto, l’affluenza, non ancora definitiva (ma mancano meno di dieci seggi), si assesta al 45,96%, in calo rispetto al 53% delle regionali 2020. Si è votato meno a Imperia (38,10%) e Savona (43,74%) mentre a Genova (48,27%) e a La Spezia (47,23%) le percentuali sono più rassicuranti ma sempre sotto il 50%. Ad incidere anche il maltempo degli ultimi giorni, soprattutto a Imperia.

La diretta

Ore 18.49 – Quarta proiezione Swg: Bucci avanti di quasi due punti

Quarta proiezione di Swg per La7 con una copertura del campione al 57%. Sempre avanti il sindaco di Genova e candidato del centrodestra, Marco Bucci, accreditato del 49,3% delle preferenze, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, si fermerebbe al 47,6%.

Ore 18:45 – Orlando ancora avanti dopo 927 sezioni scrutinate su 1785 –

Il candidato del centrosinistra è al 48,23% delle preferenze mentre Bucci è al 47.82%. Decisivi, probabilmente saranno i dati provenienti dalle province, Imperia in primis (dove è sindaco l’ex ministro Claudio Scajola), dove il centrodestra sarebbe in vantaggio.

Ore 18:25 – Dopo 709 sezioni scrutinate su 1785, il candidato del Centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando è leggermente in testa rispetto al candidato del Centrodestra Marco Bucci. Per l’ex ministro della Giustizia hanno votato fino ad ora 99.445 persone, pari al 48,44%; per il sindaco di Genova invece hanno votato 97.843 persone, pari al 47,66%.

Ore 18:15 – Quarta proiezione Opinio-Rai: Bucci avanti di un punto

Nella quarta proiezione Opinio per la Rai, con una copertura del campione attestata al 51%, Bucci è accreditato del 48,5% delle preferenze, contro le 47,4% di Andrea Orlando.

Ore 18:02 – Dopo 618 sezioni su 1785:

Al momento dopo un terzo delle sezioni scrutinate è Orlando avanti con il 48,17%, Bucci segue con il 47,9%. Ma per i sondaggisti è in vantaggio, di almeno un punto, il sindaco di Genova Bucci.

Ore 17:50 – Orlando avanti a Genova

Nella città di Genova, dove Bucci è sindaco, Orlando è avanti con il 43,9% delle preferenze rispetto al rivale del centrodestra fermo al 42,4%. Le sezioni scrutinate sono 215 su 653.

Ore 17.22 – Seconda proiezione Rai: scende vantaggio Bucci

Seconda proiezione di Opinio per la Rai. Con una copertura del campione del 12%. Sempre in testa il sindaco di Genova e candidato del centrodestra, Marco Bucci, con il 48,5%, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, si fermerebbe al 47,9%.

Ore 16.45 – Prima proiezione partiti

Secondo la proiezione di Swg per lo ‘Speciale Tg La7 (copertura del campione del 15%, errore statistico al +/-1,25%).

Centrodestra: Fdi 14,4%, Vince Liguria, 9,5%, Lega 8,9%, Forza Italia 8,3%, Orgoglio Liguria, 6,9%. Udc 1,4%, Alternativa Popolare di Bandecchi 0,4%. Coalizione 49,80%.

Centrosinistra: Pd 27,6%, AVS 6,2%, Orlando Presidente 5,1, M5S 4,8%, Patto Civico e Riformista 1,8%, Liguria a testa alta 1,30. Coalizione: 46,8%.

Pessimo, come anticipato in precedenza, il risultato del Movimento 5 Stelle che nella regione del fondatore Beppe Grillo paga lo scontro finale tra l’ex comico e il presidente Giuseppe Conte. Dopo il 10% delle Europee, si profila un altro tracollo.

Ore 16:40 – Malumori nei 5 Stelle: “Risultato intorno 3%”

Stando a quanto rivelato dal giornalista Paolo Celata, nel corso della diretta del TgLa7 di Enrico Mentana, filtra pessimismo nel Movimento 5 Stelle dove il risultato “potrebbe essere intorno al 3%.

Ore 16.33 – La seconda proiezione Swg per La7 in riferimento alle elezioni regionali in Liguria, fa registrare il vantaggio del sindaco di Genova, candidato per il centrodestra, Marco Bucci, sul candidato di centrosinistra, Andrea Orlando. Con una copertura dell’15% del campione (errore statistico +/-1,25%), Bucci è dato al 49,6% e Orlando al 47.3%

Ore 16.11 – Prima proiezione Consorzio Opinio-Rai: 49,8% Bucci, 46,5% Orlando.

Ore 16:08 – Prima proiezione Swg (8% copertura campione): Bucci 49%, Orlando 47,5%, altri candidati 3,5%

Ore 16 – Primo comune chiuso, 43 votanti: 57,5% Bucci, Orlando 42,5%.

Il piccolo comune di Fascia, in provincia di Genova, è stato il primo a completare lo spoglio della sua unica sezione, con 43 elettori a partecipare su 79 aventi diritto: a vincere è stato il sindaco di Genova e candidato del centrodestra, Marco Bucci, con il 57,5% delle preferenze, contro il 42,5% del candidato del centrosinistra, Andrea Orlando. Nessun voto per gli altri sette candidati presidenti.

Ore 15:50 – Nella prima e, per ora, unica sezione scrutinata nel comune di Genova, Orlando ha 26 voti e Bucci 16.

Ore 15.38 – Fonti Regione a La7: “Rischio risultato a notte fonda”. Al momento i comitati elettorali dei due candidati sono semivuoti.

Ore 15:30 – DATI AFFLUENZA QUASI DEFINITIVA: 46,45%

Ore 15.14 – DATI AFFLUENZA NON ANCORA DEFINITIVI: 46,18%

Affluenza in calo: secondo i primi dati del portale Eligendo del ministero dell’Interno, alle 15 ha votato il 46,06% degli aventi diritto, in calo rispetto al 53,50% delle precedenti regionali del 2020. Al momento sono pervenuti i dati di quasi il 50% delle sezioni (748 su 1.785). Genova si conferma la città con affluenza più alta, seguita da La Spezia, male Savona e, soprattutto, Imperia.

Ore 15.03 – Secondo gli instant poll a cura di Swg per lo ‘Speciale Tg La7 elezioni Liguria’ alle regionali è leggermente avanti il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Marco Bucci tra il 46 e il 50% mentre il candidato di centrosinistra Andrea Orlando è tra il 45 e il 49%. Altri candidati sono tra il 4-6%. Copertura dell’85%.

Ore 15.01 – Secondo primo exit poll Rai (copertura voto 9%), Bucci è in leggero vantaggio (47%-51%), Orlando (45.5%-49.5%) Orlando. Altri candidati intorno al 4%.

Ricordiamo che gli exit poll (locuzione inglese, letteralmente “sondaggio all’uscita”) è un sondaggio effettuato, durante un’elezione, tra gli elettori, dopo l’espressione del voto da parte di questi presso un seggio elettorale.

ORE 15 – Seggi chiusi. A breve i primi exit poll.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo