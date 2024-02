Al via lo spoglio in Sardegna dove ieri, dalle 6.30 alle 22, si è votato per eleggere il presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Hanno votato, nelle 1884 sezioni, 758.252 elettori che rappresentano il 52.4% degli aventi diritto al voto, in lieve calo rispetto al 53,09% del 2019. A pesare saranno anche i voti dei 112.221 elettori residenti fuori dalla Sardegna e iscritti all’Aire, di cui 59.476 uomini e 52.745 donne.

La Sardegna è divisa in 1884 sezioni, all’interno di otto circoscrizioni diverse, cioè Cagliari, Medio Campidano, Carbonia – Iglesias, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Sassari e Olbia – Tempio. Non è previsto il ballottaggio. Un solo turno: vince chi prende più voti. Previsto un premio di maggioranza distribuito con questi criteri: se si supera il 40%, alle liste collegate vanno il 60% dei seggi, mentre tra il 25 e il 40% è previsto il 55%. Nessun premio, invece, al di sotto del 25%.

Elezioni Sardegna, Todde in vantaggio a Cagliari dopo i primi seggi scrutinati

Dopo i primi, pochi, seggi scrutinati, la candidata del campo largo Alessandra Todde è in vantaggio sul candidato del centrodestra Paolo Truzzu.

Come riporta l’Unione Sarda, al seggio 217 del capoluogo la candidata del Campo Largo ha preso 173 voti, contro i 96 di Truzzu, i 31 di Soru e i 6 di Chessa. Al seggio 112 Todde 243, Truzzu 123, Soru 56 e Chessa 4. Al seggio 402 Todde 231, Truzzu 135, Soru 42 e Chessa 6, qui ci sono 61 schede da verificare. Al seggio 216 Todde 235, Truzzu 126, Soru 58, Chessa 7. Seggio 408: Todde 257, Truzzu 167, Soru 57, Chessa 5.

Elezioni Sardegna, i candidati e le coalizioni

A presentarsi nelle diverse liste per cercare di raggiungere uno dei 60 posti nel Consiglio Regionale della Sardegna sono 1416 candidati. Mentre la corsa per diventare governatore della Regione è una sfida a quattro: andando in ordine alfabetico, troviamo Lucia Chessa, con la lista autonomista Sardigna R-esiste, poi Renato Soru, con la Coalizione sarda formata da cinque liste (compreso l’ex Terzo Polo), Alessandra Todde per il cosiddetto campo largo guidato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e diverse altre liste, e infine Paolo Truzzu, candidato della destra con nove liste.

Elezioni Sardegna, niente exit poll dopo flop 2019

In questa tornata elettorale non ci saranno exit poll per evitare il caos generato cinque anni fa: diffusi la domenica alle 22 a urne chiuse, i sondaggi all’uscita dal seggio elettorale indicarono un testa a testa tra Solinas e Zedda, ma il giorno dopo il quadro si rivelò completamente opposto. Stavolta non si vuole ripetere l’errore perché cinque anni fa il flop dei sondaggisti divenne un caso nazionale con richiesta di spiegazioni ufficiali dei vertici Rai agli istituti demoscopici.

Elezioni Sardegna, sondaggi e primi risultati

Lo spoglio andrà avanti fino alle 19 dopodiché usciranno i primi risultati e nel giro di poche ore sarà chiaro il nome del nuovo governatore. Se ci saranno sezioni che non avranno concluso il loro lavoro, i plichi con tutte le schede e i registri saranno chiusi all’interno delle buste sigillate e saranno trasferite ai tribunali delle circoscrizioni territoriali che termineranno le operazioni e verificheranno tutti i risultati. L’obiettivo è evitare il flop del 2019 quando ci volle quasi un mese per la proclamazione ufficiale dei sessanta consiglieri regionali eletti e del presidente della Regione. Un’attesa infinita dovuta all’impossibilità in molti seggi elettorali di completare lo spoglio nei tempi di legge, con la conseguenza che le urne furono nuovamente sigillate e andarono ad affollare i rispettivi uffici elettorali circoscrizionali per il conteggio delle schede e la trasmissione dei verbali alla Corte d’appello di Cagliari.

Elezioni Sardegna, testa a testa Truzzu-Todde?

Nei sondaggi diffusi prima del silenzio elettorale appariva in vantaggio il candidato de centrodestra Truzzu con circa il 46% delle preferenze contro il 41,9% della deputata grillina Todde. All’11% l’ex governatore Soru, mentre all’1% Chessa. Questo il sondaggio raccolto da BidiMedia e pubblicato lo scorso 5 febbraio.

