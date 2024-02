Domenica i sardi si sono recati alle urne per scegliere la composizione del proprio Consiglio regionale, e soprattutto per decidere chi sarà il prossimo presidente della Regione. Le elezioni in Sardegna sono un test importante anche a livello nazionale. L’affluenza si è attestata a poco più del 52%. Piano piano che lo scrutinio va avanti, escono i primi risultati da tutta l’isola. La sfida per diventare governatore è tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu, più staccato Renato Soru e Lucia Chessa.

Elezioni Sardegna, risultati aggiornati

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Sardegna, con lo scrutinio completato in 10 sezioni su 1844, in vantaggio c’è Alessandra Todde per il campo largo guidato da Pd e M5s con il 53,7%, segue Paolo Truzzu del centrodestra (sostenuto da nove liste) con il 40,3%; Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste è al 5%, mentre Lucia Chessa di Sardigna R-esiste all’1%.

Elezioni Sardegna, i risultati a Cagliari

Come riporta l’Unione Sarda, a Cagliari Alessandra Todde è avanti praticamente in tutti i seggi. Al seggio 217 di Cagliari la candidata del Campo Largo ha preso 173 voti, contro i 96 di Truzzu, i 31 di Soru e i 6 di Chessa. Al seggio 112 Todde 243, Truzzu 123, Soru 56 e Chessa 4. Al seggio 402 Todde 231, Truzzu 135, Soru 42 e Chessa 6, qui ci sono 61 schede da verificare. Al seggio 216 Todde 235, Truzzu 126, Soru 58, Chessa 7. Seggio 408: Todde 257, Truzzu 167, Soru 57, Chessa 5. Seggio 128: Todde 202, Truzzu 122, Soru 28, Chessa 4. Sezione 114: Todde 264, Truzzu 147, Soru 57, Chessa 7. Sezione 431: Todde 297, Truzzu 140, Soru 37, Chessa 7. Seggio 504: Todde 219, Truzzu 104, Soru 24, Chessa 3. Seggio 423: Truzzu 69, Todde 59, Soru 15, Chessa 0. Seggio 606: Todde 222, Truzzu 159, Soru 51, Chessa 7.

Elezioni Sardegna, i risultati a Sassari

Con 7 sezioni su 144 scrutinate a Sassari Alessandra Todde è in vantaggio con il 52,7% dei consensi rispetto al candidato del centrodestra Paolo Truzzu fermo al 36,9%.

Luca Sebastiani