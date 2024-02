Lo spoglio dei voti in Sardegna procede a rilento. I risultati delle elezioni sull’isola sono attesi nelle prossime ore, nonostante ci sia il rischio della ‘tagliola‘ che potrebbe far slittare la proclamazione del vincitore. Intanto, dai dati che via via sono pubblicati, emerge un elemento importante, che potrebbe essere decisivo: i numeri del voto disgiunto.

Elezioni Sardegna, il voto disgiunto tra Todde e Truzzu

Con ormai centinaia di sezioni scrutinate, il dato è emblematico: Alessandra Todde, candidata governatrice del campo largo con Pd e Movimento Cinque Stelle, ha circa il 46% delle preferenze, rispetto ai voti del totale delle sue liste pari a 42,8%. Cifre che premiano la figura di Todde. Tutto l’opposto per quanto riguarda Paolo Truzzu, candidato della destra per il post Solinas. Truzzu ha attorno al 45% di preferenze, mentre il totale delle sue liste conta più del 49%. Quindi chi ha votato le forze di destra che lo sostengono, non ha poi indicato Truzzu come presidente della Regione.

Elezioni Sardegna, il voto disgiunto: “Schede Lega a favore di Todde”

Dati che confermano le irritazioni all’interno del centrodestra, dopo la bocciatura di Christian Solinas, escluso da una ricandidatura per volere di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni. Tra l’altro, come riportato su Repubblica da Lorenzo De Cicco, al comitato elettorale di Truzzu si respirerebbe aria di delusione e amarezza. “In una sezione di Monserrato, nel Cagliaritano, 4 schede della Lega registravano il voto per Todde. E non è l’unico caso”. Secondo le fonti di FdI “va capito se si tratta di indicazioni sporadiche, fisiologiche, o organizzate da qualche candidato”.

Intanto pure il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha fatto trapelare le sue riflessioni, nonostante lo spoglio sia ancora in corso e lontano dall’essere completato. “Con tutte le cautele del caso la situazione non mi pare positiva” ha spiegato, ospite all’Aria Che Tira su La7. “C’è un giudizio negativo sulla giunta uscente” di centrodestra guidata da Christian Solinas. “C’era un presidente che abbiamo ritenuto di non ricandidare ma la sostituzione non ha ribaltato il giudizio non positivo sulla giunta. Truzzu, sindaco di Cagliari, nella classifica dei sindaci del Sole 24 ore non slittava ai primi posti. Penso che bisognerà riflettere”, ha aggiunto.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani