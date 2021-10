Alle ore 15 chiuderanno i seggi delle elezioni amministrative di Roma nel secondo e ultimo giorno disponibile per votare. I cittadini romani sono stati chiamati alle urne per scegliere il futuro sindaco e i numerosi consiglieri municipali.

I risultati arriveranno nel pomeriggio, prima con gli exit poll, poi con le proiezioni e infine con i risultati parziali degli scrutini. Con molta probabilità dopo il primo turno si procederà con il ballottaggio, il testa a testa che deciderà il nome del prossimo sindaco di Roma.

Sarà quindi una lunga giornata per i 21 candidati in lizza per la carica di sindaco. In particolar modo per i quattro big: il dem Roberto Gualtieri; il candidato del centrodestra Enrico Michetti, la sindaca uscente del M5S Virginia Raggi e il leader di Azione Carlo Calenda.

14.00 – I candidati sperano nella giornata di oggi di riuscire a colmare il gap di affluenza che si è registrato nella giornata di ieri: l’ultimo dato, rilevato alle 23 del 3 ottobre, ha segnalato che nel primo giorno delle elezioni ha votato il 36,8 per cento degli aventi diritto, 868.757 su 2 milioni e 359 mila, contro il 41,6 per cento della media nazionale. Peggio di come è andata nel 2016, ma in quella occasione i seggi erano aperti soltanto un giorno. Cinque anni fa, infatti, al primo turno si era recato alle urne il 57 per cento. A reggere è l’affluenza soprattutto nel centro della città. Tra i Municipi più virtuosi il II (42,98), il III (38,90) e il I (37,55), mentre il picco negativo si è registrato nel VI, Tor Bella Monaca (31,68), zona periferica di Roma. Ed è proprio dalla periferia della Capitale che la sindaca uscente Virginia Raggi ha avuto la meglio nel 2016 contro il candidato del centrosinistra Roberto Giachetti: l’esponente del M5S è arrivata al ballottaggio con 35,26 per cento delle preferenze, seguita dal dem con 24,91 per cento. Ha vinto poi con il 67,2% dei voti.

