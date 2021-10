Affluenza del 12,67% alle urne rilevata alle 12:00 per le elezioni comunali in 1.153 centri chiamati al voto. Il dato è stato diffuso dal Viminale e non tiene conto delle comunali in corso in Fiurli Venezia Giulia. Alla precedente omologa del 5 giugno 2016 alla stessa ora aveva votato il 17,99% ma si votò in un solo giorno. Seggi aperti alle 7:00 per la consultazione elettorale di oggi e domani. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 23:00, e domani dalle 7:00 alle 15:00.

