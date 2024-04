Crollo di Erdogan alle elezioni amministrative in Turchia. Una sconfitta storica e clamorosa con il trionfo dell’opposizione nelle principali città turche. “Oggi i nostri elettori hanno preso una decisione molto importante, hanno deciso di stabilire una nuova politica in Turchia”. Lo ha affermato Ozgur Ozel, il Segretario del maggior partito di opposizione Chp, i cui sindaci a Istanbul e Ankara, hanno mantenuto il controllo in entrambe le città alle elezioni amministrative battendo i candidati sostenuti dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Batosta storica per Recep Tayyip Erdogan: trionfa il Chp

Il partito repubblicano Chp diventa la prima forza politica del Paese e si conferma a Istanbul e Ankara, i due centri nevralgici del Pase riconquistati nel 2019 dopo 25 anni. I risultati del voto costituiscono una dura batosta per il presidente Recep Tayyip Erdogan: il leader turco aveva promesso di riportare le due metropoli sotto il controllo del proprio partito e si è speso in una campagna elettorale senza sosta che però non ha sortito gli effetti sperati.

“Il Chp ha ottenuto un risultato storico e ha deciso come governare il nostro Paese e i nostri comuni”, ha dichiarato Ozgur Ozel, il Segretario del maggior partito di opposizione Chp in un discorso trasmesso in tv.

Erdogan:”Sconfitta sia punto di svolta per il nostro partito”

“Oggi hanno vinto 85 milioni di turchi, la sconfitta deve essere un punto di svolta per il nostro partito”. Lo dice il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che ammette la sconfitta alle elezioni amministrative. Erdogan ha parlato nella capitale Ankara dalla sede del partito Akp, in seguito alla cocente sconfitta subita per mano del partito di opposizione Chp.

Sono attualmente 10 i punti di distacco a Istanbul tra il sindaco uscente Ekrem Imamoglu e il candidato del presidente, Murat Kurum quando lo scrutinio è ormai oltre l’80%. Un distacco apparso evidente e incolmabile da subito, si attende solo il discorso di Imamoglu per celebrare la vittoria.

La sconfitta clamorosa ad Ankara: spoglio al 60% (distacco di 26 punti)

Peggio è andata per Erdogan ad Ankara, dove il sindaco uscente Mansur Yavas ha bissato il successo del 2019 con un distacco di ben 26 punti sullo sfidante del partito Akp del presidente e lo spoglio è ancora al 60%. Il Chp ha sempre vinto nella roccaforte Izmir, la terza città del Paese e il successo di oggi non costituisce una sorpresa, così come la conferma del Chp in altre grandi città come Adana e Mersin, al contrario della vittoria a Bursa, altro grande centro industriale del Paese dove l’Akp di Erdogan ha sempre vinto nelle ultime elezioni.

