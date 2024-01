E’ morta dopo 24 ore di agonia in ospedale Elisa Scavone, la 65enne accoltellata dal marito Lorenzo Sofia, 71 anni, nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio a Torino. La donna è morta nella serata di giovedì all’ospedale delle Molinette dove era arrivata in condizioni disperate. L’aggressione è avvenuta nell’abitazione dove la coppia viveva nel quartiere di Borgo Filadelfia.

L’uomo, che ha aggredito la moglie sferrandole decine di coltellate, circa una trentina, è stato arrestato dalla polizia. Fendenti che hanno raggiunto la donna in più parti del corpo, dal cuore al torace, all’addome e alla schiena. Nonostante i tentativi dei medici che hanno sottoposto Elisa a un delicato intervenuto chirurgico per asportarle la milza dopo che una coltellata le aveva performato diaframma e stomaco. Nelle ore successive le condizioni della donna sono peggiorate fino al drammatico epilogo di ieri sera.

Anche il marito è ricoverato in ospedale, nel reparto detenuti, perché le condizioni psichiatriche sarebbero al momento incompatibili con il carcere.

Un testimone ha riferito alla polizia di essere arrivato in casa della coppia dopo essere stato chiamato da un vicino allarmato dalle urla della donna. “Ho citofonato e Sofia mi ha aperto la porta” racconta a Repubblica. “Sono salito con la scusa che mi servissero le chiavi di una macchina dell’officina. Ho visto che era sotto shock e gli ho chiesto se fosse tutto a posto. Lui mi ha risposto: “vai via che ho accoltellato mia moglie, chiama l’ambulanza”. All’arrivo dei soccorsi, il marito avrebbe poi detto: “Sono anni che lo pensavo e oggi l’ho fatto”. Poi, interrogato dal pm Roberto Furlan, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo