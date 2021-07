Sulle note della musica del grande Maestro Ennio Morricone, l’Antica Distilleria Petrone “coccola” una delle sue creature: “l’Elixir Falernum”, un prodotto nato dalla miscelazione di vari ingredienti, tra cui vino, brandy, alcool, frutti di bosco, solo per citarne qualcuno. Dalle vibrazioni della musica, infatti, gli ingredienti si amalgamano meglio tra loro, tanto da accelerare e dimezzare il processo di omogeneità che avviene all’interno delle botti di rovere, conferendo a questo straordinario liquore un colore rosso amarena ed un gusto esclusivo.

L’Antica Distilleria Petrone, però, ha voluto sperimentare una nuova tecnica, già adottata per i vini e gli spumanti, ossia quella di immergere le bottiglie di liquore, all’interno di una gabbia metallica, direttamente sul fondale marino, scegliendo come location quella ove è ubicata l’antica cittadina romana di Sinuessa, sommersa dalle acque del mare a seguito di un cataclisma che la colpì intorno al IX secolo. Nella mattinata di ieri, 7 luglio, alla presenza del Sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico e della stampa, si è potuto assistere in diretta alle operazione di immersione di ben 360 bottiglie che resteranno sul fondo del mare per 5 mesi.

L’appuntamento per l’emersione, infatti, è fissato per il 7 dicembre 2021. A partire da oggi, sul noto sito di vendite ed aste on line, Ebay, le bottiglie che giacciono in fondo al mare, saranno protagoniste di una vendita all’asta il cui ricavato, in parte, sarà devoluto in beneficenza per la realizzazione di attività sociali nel Comune di Mondragone (CE).

Al termine delle operazioni di immersione, nei locali rinnovati della Antica Distilleria Petrone, azienda nata nel 1858 ed oramai giunta alla 5^ generazione con l’ultimo discendente, nonché Amministratore dell’azienda, Andrea Petrone, si è potuto assistere all’esibizione della Fanfara dell’8° Reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi di Caserta, inoltre, si è potuto ammirare da vicino la Lamborghini Huracàn della Polizia di Stato ed in uso alla Polizia Stradale per servizi speciali ed operazioni di estrema urgenza come il trasporto degli organi.

La presenza di personale dell’Esercito Italiano e della Polizia di Stato è legata da rapporti con l’Antica Distilleria Petrone che ha omaggiato entrambi i corpi con una limited edition. Il pregiato liquore Guappa, infatti, realizzato con latte di bufala e brandy invecchiato 3 anni, si pregia di portare il brand sia delle Forze Armate, con “Liquore Esercito Italiano 1659” che della Polizia di Stato, con il neonato “Liquore Polizia”, lanciato sul mercato il 18 giugno scorso con lo slogan del bere responsabile: “Se guidi non bevi, se bevi non guidi”. Gli ospiti sono stati allietati dalla musica del Maestro violinista Ciro Formisano durante il ricco percorso degustativo, a cui hanno preso parte numerose eccellenze agroalimentari ed artigiani del gusto.

