“Non abbiamo ricevuto alcuna notifica di emergenza radioattiva” lo scrive l’Agenzia atomica polacca sul suo sito spiegando di essere “in costante contatto con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, l’Autorità di regolamentazione nucleare ucraina (Snriu)” e di aver accesso “al Sistema Internazionale di Notifica Precoce di Emergenza Radiazioni (Usie)”. Dopo le “informazioni false sul pericolo di radiazioni in Polonia” l’Agenzia spiega che “la situazione nel Paese è normale”: i picchi “osservati negli ultimi giorni in Polonia, ma anche nel resto d’Europa, non sono insoliti” e si “verificano regolarmente” con le piogge.

Arriva la smentita dell’Agenzia atomica polacca all’allarme per il possibile arrivo di una nube tossica verso l’Europa a seguito della distruzione di un deposito di munizioni all’uranio impoverito.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione