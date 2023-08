Nove persone sono indagate dalla Procura di Enna con l’accusa di avere abusato sessualmente di una giovane disabile psichica. Il reato contestato è di “violenza sessuale aggravata su una persona minorata psichica”

Secondo la Procura gli indagati sarebbero andati a casa della disabile e l’avrebbero portata nelle loro abitazioni per abusare di lei, in cambio di piccole somme di denaro. La ragazza è anche rimasta incinta. L’inchiesta è scattata all’inizio del 2023. Tra i nove presunti molestatori c’è pure un uomo già condannato per violenza sessuale ai danni di un ragazzo disabile.

La vicenda – Gli indagati, che hanno tra i 33 e i 76 anni, andavano a trovare la ragazza a casa e la convincevano a seguirli nelle loro abitazioni. Una volta soli, ne abusavano in cambio di piccole somme di denaro, dai cinque ai dieci euro, o di regalini. Le violenze sessuali sono continuate anche quando la giovane è rimasta incinta.

Uomo già condannato per violenza sessuale – I nove hanno abusato della giovane sfruttando le sue “condizioni di inferiorità psichica” e “il suo stato d’indigenza”, accuse che sono state confermate dalla giovane nel corso di un incidente probatorio. Le violenze, avvenute in un paese della provincia, si sono protratte per tutto il 2022. All’inizio del 2023, quando è scattata l’indagine della Procura, la ragazza è quindi stata trasferita in un luogo protetto.

