Eros Ramazzotti è salito a gamba tesa sul palco di Sanremo 2024 con un appello per il “cessate il fuoco”. Il cantante ha detto “Basta sangue e basta guerra”. Poi uno scambio di battute sul Ballo del Qua Qua con John Travolta: “Se è stato antipatico è perché gli avete dato troppi pochi soldi”. E per finire il ringraziamento a cuore aperto al padre, il cantante ha detto: “Grazie a mio padre perché mi ha sempre lasciato libero di fare le mie scelte”.

Eros Ramazzotti età e breve biografia

Nato a Roma il 28 ottobre 1963, Eros Ramazzotti ha 60 anni. E’ cresciuto nel quartiere periferico di Cinecittà, mostrando sin da giovane una passione per la musica. Figlio di Rodolfo Ramazzotti, operaio edile, e di Raffaela Molina, casalinga, Eros ha iniziato a suonare il pianoforte e la chitarra fin dall’infanzia. Dopo aver tentato l’ammissione al Conservatorio di Roma, si è dedicato agli studi di ragioneria, ma ben presto ha abbandonato per seguire la sua vera vocazione: la musica.

Il debutto di Eros Ramazzotti al Festival di Sanremo nel 1984 con il brano “Terra Promessa” segna l’inizio di una carriera straordinaria. Da allora, Eros ha venduto oltre 60 milioni di dischi e ha collezionato collaborazioni con star internazionali come Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti. Con quindici album in lingua italiana pubblicati e numerosi tour mondiali, Eros ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Tra i suoi brani più famosi, oltre a “Terra Promessa”, ci sono “Più bella cosa”, “L’Aurora”, e “Siamo”. Contrariamente a quanto si possa pensare, “Più bella cosa” non è dedicata a Michelle Hunziker, ma è stata scritta molto tempo prima del loro incontro. “L’Aurora” è invece dedicata alla nascita della primogenita, mentre “Siamo” è un omaggio all’ex moglie Marica Pellegrinelli.

Eros Ramazzotti vita privata, ex mogli e relazioni

Eros Ramazzotti è stato sposato due volte: con Michelle Hunziker (1998-2002) e con la modella Marica Pellegrinelli (2014-2019). Dal matrimonio con Michelle Hunziker è nata Aurora Sophie nel 1996, mentre dalla relazione con Marica Pellegrinelli sono nati Raffaela Maria nel 2011 e Gabrio Tullio nel 2015.

Attualmente, Eros è legato sentimentalmente a Dalila Gelsomino, una giovane donna con cui condivide una differenza d’età di 25 anni. La coppia ha iniziato la loro relazione dopo che Eros si è recato in Messico, dove Dalila Gelsomino viveva già da qualche anno per lavoro nel settore immobiliare e dell’ospitalità.

