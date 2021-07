È in arrivo sull’Italia “la più forte ondata di caldo dell’estate, con punte fino a 45 gradi al Sud” e quindi entro domenica “un nuovo fronte perturbato in ingresso dalla Francia porterà violenti temporali sulle Regioni settentrionali”. Lo hanno scritto gli esperti di ilmeteo.it. Un’estate che spacca l’Italia in due e che procede così, tra violenti temporali e caldo intenso, tra gli effetti del riscaldamento globale e il jet stream.

“L’alta pressione nord africana infatti sta per accumulare ulteriore energia e questo favorirà una fase davvero rovente, soprattutto al Sud. Nel contempo, l’anticiclone continuerà ad avere qualche piccolo problemino nella parte più settentrionale della sua struttura, quel che basta per lasciare spazio a deboli infiltrazioni d’aria più fresca oceanica pronte a scatenare violenti temporali”, si legge sul sito specializzato.

Sei città – Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste – sono già oggi contrassegnate dal bollino Rosso del ministero della Salute. Le stesse sei città avranno il bollino rosso anche domani. Saliranno a otto domenica, con Bari e Catania. Oggi e domani 7 città sono arancioni (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Rieti, Roma, Viterbo). Una città, Ancona, sarà bollino arancione domenica.

L’alta pressione dominerà incontrastata sulla maggior parte del Sud, soprattutto nel fine settimana. Specialmente in Sicilia la colonnina di mercurio salirà oltre i 40 gradi, con picchi di 44, 45°C nelle zone interne. Valori comunque rilevanti ma più contenuti anche sulle Regioni centrali come Toscana, Umbria e Lazio che arriveranno fino ai 36 gradi. A Nord il caldo si concentrerà tra oggi e domani. In Emilia i termometri potranno arrivare fino a 38°C.

A Nord i temporali dovrebbero verificarsi già a partire da domani pomeriggio, a partire da Nordovest. L’arco alpino e prealpino dovrebbe essere coinvolto verso sera con temporali che potranno estendersi anche alle pianure piemontesi, lombarde e venete. L’attività temporalesca dovrebbe propagarsi dunque nella notte e domenica l’aria sarà più fresca e instabile con temporali e rovesci che si sposteranno verso Nordest e insisteranno sul Triveneto. Non si escludono nubifragi e grandinate, che potrebbero verificarsi anche in Liguria e in Toscana.

Per dare una misura del maltempo che già nelle ultime settimane si è abbattuto sul Nord Italia – con scene di emergenza estrema nel comasco nei giorni scorsi – l’analisi della Coldiretti su dati ESWD riferite alle ultime ondate di maltempo a Nord ha dato anche materiale utile alle statistiche: le grandinate sono triplicate in Italia con 11 tempeste di ghiaccio al giorno dall’inizio dell’estate rispetto allo stesso periodo del 2020. In tutto 386 eventi. Bombe di ghiaccio, cadute a macchia di leopardo, che hanno causato danni per milioni di euro su coltivazioni e strutture agricole.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

Vito Califano