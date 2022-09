Immaginate una associazione che si appresti a organizzare un qualsiasi evento senza un responsabile. Immaginate che nel frattempo siano arrivate un bel po’ di richieste per ricoprire quel ruolo ma che, con motivazioni al momento sconosciute, la stessa associazione continui a non nominarlo, nonostante lo statuto affermi che solo quella carica può gestire l’attività. È quanto è avvenuto (e sta ancora avvenendo) alla “Fondazione Euroroma 2024”, l’organismo presieduto da Stefano Mei, che ha l’ardito ruolo di organizzare gli Europei di Atletica Leggera nella nostra Capitale tra due anni.

Andiamo con ordine, perché dalla pubblicazione del bando – 1° febbraio 2022 – ne è passata di acqua sotto i ponti del Tevere. Alla scadenza per la presentazione delle candidature, fissata nei primi giorni di marzo, la rosa di aspiranti alla carica di Direttore generale della Fondazione sono 21. Ne restano però in gara 17: quattro vengono infatti esclusi per mancanza dei requisiti richiesti. La seconda fase porta alla preselezione di tre curricula. Due di questi sono candidati effettivi. Ma uno solo sembra essere rimasto in gara. Eppure, il Cda di Fondazione Euro 2024 non si decide a nominare il proprio Direttore Generale.

I colloqui orali, effettuati il 5 maggio successivo a tutti i candidati, portano a una scrematura dei nomi, fino ad arrivare a preselezionarne tre, appunto. A esaminare le documentazioni pervenute per il prestigioso ruolo della Fondazione, una commissione nominata da Federazione Italiana di Atletica Leggera e Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa commissione protocolla una relazione in cui indica al Cda la rosa con i tre nomi, tra i quali si procederà a scegliere il migliore. Si tratta di Daniele Frongia, Paolo Carito e un terzo che però comunica il ritiro per ragioni personali. Sulla vicenda si accendono i riflettori della stampa. In particolare, lo scorso 13 luglio, un articolo pubblicato da “Verità&Affari” a firma di Fosca Bincher si sofferma sui candidati. Mentre Carito viene definito “dirigente e manager con un curriculum da paura”, di Frongia, dà una descrizione non proprio collimante col ruolo per cui concorre. “Già assessore allo Sport nella giunta di Virginia Raggi, da cui si dimise qualche mese prima delle elezioni per diventare vice capo di gabinetto del ministro delle Politiche giovanili Fabiana Dadone. Esperienza manageriale scarsa o nulla”, scrive il giornale, evocando poi qualche preferenza da parte della politica pentastellata proprio per lui. Un articolo – e in particolare quest’ultimo passaggio – a cui lo stesso Frongia replica pochi giorni dopo in maniera piccata, sostenendo di possedere i requisiti necessari al ruolo e, sentendosi diffamato, di non avere “Santi lassù, nel paradiso a 5 Stelle”, come riportava l’articolo.

La controreplica del direttore Bechis è però, se possibile, più dura del pezzo originario. Ma non muta la sostanza dei fatti. Dal 5 maggio a oggi sono trascorsi quasi 120 giorni senza che la Fondazione nominasse il proprio vertice operativo. Che, da statuto, sarebbe l’unico organo preposto alla gestione ordinaria e in parte anche straordinaria della Fondazione stessa. Una stasi che ha costretto l’organismo a presentarsi agli Europei di Atletica Leggera di Monaco di Baviera (dal 15 al 21 agosto scorso) privi della personalità – fisica e istituzionale – che dovrà essere alla guida della macchina organizzativa dell’evento. Ovviamente, non c’era neppure una piccola parte della squadra che dovrà affiancarlo, ma soltanto degli addetti della Fidal ai quali sarebbe stato chiesto di occuparsi momentaneamente degli Europei.

Una Fondazione acefala, dunque, il cui stato attuale speriamo non duri ancora a lungo: sarebbe però curioso capire le ragioni di questa attesa. A pagarne le conseguenze potrebbe essere la buona organizzazione di una manifestazione così importante come gli Europei di Atletica di Roma 2024.

