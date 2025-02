F4N, domani la Cerimonia del Peso al Pala Eden di Edenlandia

Sport, socialità e inclusività: sono le tre caratteristiche della quarta edizione del Fight For Naples (F4N) che si sta svolgendo presso il PalaEden di Edenlandia. L’iniziativa, che unisce il pugilato e le arti marziali all’intrattenimento, rientra nella rassegna Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 ed è patrocinata dal Comune di Napoli, dalla X° Municipalità, dal Coni, dal Comitato Paralimpico, con il sostegno della V° Municipalità, della Federazione Pugilistica Italiana e della Federkombat.

F4N: LA CERIMONIA DEL PESO

Alla immediata vigilia del fitto programma di match, previsto per sabato 22 febbraio dalle 12 alle 24, sul ring montato al Pala Eden di Edenlandia, venerdì 21 febbraio alle ore 18 è prevista la Cerimonia del Peso, il classico rituale degli sport da combattimento. Un’occasione per gli atleti che saliranno sul ring anche per confrontarsi con l’avversario e presentarsi al pubblico.

F4N PER IL SOCIALE: IL BILANCIO

Da mercoledì 19 febbraio a venerdì 21 febbraio si è svolta la ‘Fight Week’, l’impegno del F4N per il sociale. Si sono susseguiti Workshop, seminari ed esibizioni dimostrative aperte a tutti e gratuite, durante le quali coach e atleti professionisti hanno anche offerto la possibilità al pubblico di ‘allenarsi’. Protagonisti della tre giorni sono stati tanti ragazzi, anche con disabilità, vittime dell’evasione scolastica e di contesti sociali difficili, anche grazie al contributo delle Municipalità e delle ONLUS come l’Associazione A Ruota Libera e la Cooperativa Incontatto (V° Municipalità).

