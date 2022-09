Fabio Fazio, alias Willy Wonka della Riviera ligure. La battuta è facile, ricordando il celebre protagonista de La fabbrica di cioccolato, ma è il lieto fine a consentirla. Il conduttore televisivo ha infatti deciso di rilevare, con un socio, l’azienda di cioccolato Lavoratti, a Varazze, in Liguria. A rendere nota la notizia lo stesso conduttore di Che tempo che fa, tramite la sua pagina Instagram, e poi in una conferenza stampa. “C’era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per tutti i bambini nati a Varazze o cresciuti a Varazze come me – ha raccontato il conduttore – I miei nonni a ogni Pasqua e Natale ricevevano un prodotto di questa piccola azienda, che due anni fa stava per chiudere per le difficoltà del Covid“.

La storica fabbrica di cioccolato Lavoratti riparte con il marchio e l’azienda acquisita da “Dolcezze di Riviera”. 15 gli artigiani che lavorano per la società. L’azienda era stata fondata nel 1938 da Aliberto Lavoratti, discendente da una famiglia di giostrai. La tradizione di realizzare cioccolato e uovo è stata tramandata di padre in figlio. A causa della pandemia da covid-19, oltre 300mila euro di merce erano rimasti in magazzino. L’azienda è entrata in una dura crisi che ne metteva seriamente a rischio la sopravvivenza.

“Mi è sembrato che si potesse e si dovesse fare qualcosa. E insieme ad un mio socio ci abbiamo provato. Occuparsi di cioccolato è la cosa forse più bella e più divertente che ci possa essere. Certamente è un modo per tornare indietro, per tornare bambini“. Fazio ha rilevato l’azienda con il socio Davide Petrini, imprenditore già campione europeo di apnea, ristoratore e produttore di mascherine Ffp2, amico di infanzia del conduttore televisivo.

“Questa azienda e questa nuova attività è una pausa di felicità dopo i 55 anni – ha detto Fazio in una conferenza stampa a Portofino presso il ristorante di Carlo Cracco – un modo di riassaporare l’infanzia e la magia di quelle uova di cioccolata che i nonni mi donavano a Pasqua. E poi ridare vita a un laboratorio di cioccolato mette buon umore, che è un po’ il mio mestiere di sempre”.

Presente alla conferenza stampa anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha consegnato a Fazio la maglietta della Sampdoria, squadra del cuore del conduttore, con il numero dieci. “Questa avventura – ha precisato Fazio – non nasce con volontà speculative, di mero business, ma per creare una oasi di pace”. Il presentatore ha garantito che nei prossimi giorni spiegherà tutti i dettagli dell’acquisizione.

“Quando la passione imprenditoriale incontra la genuinità del gusto, il successo non può che essere assicurato. Le mie più sentite congratulazioni all’imprenditore Davide Petrini e al suo socio Fabio Fazio, volto noto del piccolo schermo, per aver riconsegnato un futuro produttivo e occupazionale allo storico stabilimento di Varazze di Lavoratti, leader nella produzione del cioccolato“, ha scritto su Facebook Andrea Benveduti, assessore allo Sviluppo, Industria e Commercio della Liguria. “Un brand molto conosciuto in Liguria, e non solo, che, dopo oltre ottant’anni di attività, era stato messo in ginocchio dalla crisi pandemica. Grazie al loro intervento, potrà continuare a scrivere capitoli importanti della propria storia! Bravi!”.

