Tutto è iniziato sabato notte con un tweet in risposta a un commento di un esponente della lega sui temi del vaccino e poi a una risposta a una sostenitrice. In poche ore Roberto Burioni, noto virologo del San Raffaele, si è trovato al centro di una vera e propria bufera social tanto da balzare in cima agli argomenti di tendenza su Twitter e da scatenare le ire di politici e indignare il mondo social. Cosa è successo?

Sabato pomeriggio Alex Bazzaro, deputato leghista e consigliere comunale di Venezia, ha tweettato:” Covid, Ricciardi: ‘rischio concreto che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche agli under 50’. Correrò il rischio concreto di non farla”. Dopo poco Burioni ha risposto: “Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgoglioso della sua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come (per citarne due, ma sono di più) Luca Zaia e Massimiliano Fedriga”.

Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgoglioso della sua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come (per citarne due, ma sono di più) @zaiapresidente e @M_Fedriga — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 9, 2022

Nella discussione si inserisce un’utente di nome Alessia che ha espresso il suo apprezzamento per Bazzaro: “Orgogliosa che nella Lega ci siano persone come Alex Bazzaro”, ha scritto. A quel punto Burioni le ha risposto con lo screenhot della foto della ragazza e la scritta “capisco”. Subito è stato tacciato di body shaming nei confronti della ragazza ed è scattato il polverone. “Inaccettabile”, “denigratorio”, “vergognoso” e “rivoltante”, sono alcune delle accuse che gli sono state mosse.

Tra i primi a esprimere indignazione l’ex presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi, che ha invitato i follower a segnalare “questo ominicchio che ha pensato bene di prendere in giro Alessia” e aggiunto: “Non è possibile che chi pubblicamente invita al dileggio di una ragazza fragile possa trovare spazio in una tv pubblica”. I parlamentari della Lega in Commissione Vigilanza Rai hanno perciò reso noto che avanzeranno “un quesito in commissione al fine di chiarire quali provvedimenti la Rai intenda prendere nei confronti di Burioni e della sua presenza nelle trasmissioni del palinsesto del servizio pubblico”. “Il tweet di Roberto Burioni, che replica a una ragazza in maniera irrispettosa e offensiva, è intollerabile. – scrivono – Non è questo il messaggio che ci si aspetta da un medico, tra l’altro noto al grande pubblico grazie alla presenza fissa a ‘Che tempo che fa?’. Le scuse arrivate, deboli e in modo tardivo, non bastano a cancellare il bullismo e il bodyshaming che Alessia ha dovuto subire dal virologo, che ha un account con oltre 350mila follower. Per questa ragione avanzeremo un quesito in commissione al fine di chiarire quali provvedimenti la Rai intenda prendere nei confronti di Burioni e della sua presenza nelle trasmissioni del palinsesto del servizio pubblico. Lo vedremo ancora nella squadra del politicamente corretto di Che Tempo che fa o Fabio Fazio gli darà un giusto cartellino rosso? Quanto successo oggi è vergognoso, inaccettabile. Ad Alessia tutta la nostra vicinanza”.

Poi è stata la volta di Giorgia Meloni: “L’esperto Burioni deride su Twitter una ragazza, sostenitrice della Lega, pubblicando una foto di lei come commento e scrivendo ‘Capisco’ – ha ricapitolato –. A cosa alludi Burioni? Ha qualcosa di sbagliato quella foto? Rimuovi il tweet e chiedi scusa”. Duro anche il messaggio di Matteo Salvini: “Capisci cosa? Che sei un uomo piccolo piccolo?”.

Lo stesso Bazzaro, rivolgendosi a Burioni, ha poi twittato: “Il suo valore come uomo è riassunto in questo tweet. Si scusi con Alessia e si vergogni”. A rincarare la dose l’ex candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi: “Burioni, rimuovi il post e chiedi scusa – ha scritto –. Da medico dovresti avere innanzi tutto rispetto per le persone. Solidarietà ad Alessia e al nostro parlamentare Alex Bazzaro. Il mio consiglio è quello di denunciarlo e chiedere un bel risarcimento”.

Dopo ore di bufera il virologo si è scusato con Alessia ed eliminato il commento preso di mira. “Non ho il fisico per fare body shaming (come mi avete spesso ricordato) e non era mia intenzione farlo nei confronti di nessuno – ha fatto sapere sempre via Twitter –. Se Alessia è sentita offesa le chiedo scusa”.

1) Non ho il fisico per fare bodyshaming (come mi avete spesso ricordato) e non era mia intenzione farlo nei confronti di nessuno 2) se @alessia_smile6 si è sentita offesa le chiedo scusa. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 10, 2022

