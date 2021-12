Un altro down, un’altra volta per Facebook nel primo pomeriggio di sabato 4 dicembre. Il sito Down Detector ha raccolto diverse segnalazioni da diverse parti d’Italia. Su Twitter è partito l’hashtag #facebookdown.

Lo scrivono anche i giornali britannici The Independent e Daily Mail. Il primo scrive di disagi anche su Instagram. Migliaia le segnalazioni. Il Mirror riporta 346 segnalazioni su Facebook nelle ultime 24 ore e altre centinaia su Instagram. Alcune segnalazioni riguardano anche Whatsapp.

“Sorry, something went wrong“, si legge nel consueto messaggio che appare nella schermata. È la seconda volta nelle ultime settimane che il sito va in down.

Al momento non sembra essere una criticità estesa e totale come quella dello scorso 5 ottobre quando per mezza giornata sia Facebook che Instagram e Whatsapp entrambi erano rimasti inaccessibili per mezza giornata a causa di un guasto complesso. Altre anomalie erano state segnalate nelle settimane successive.

(Seguono aggiornamenti)

