La vita della famiglia del bosco potrebbe cambiare nel giro di poche settimane e proseguire in una nuova casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. I figli di Nathan e Catherine continuano per il momento a vivere separati dai genitori nella casa famiglia di Vasto, grazie all’intesa siglata tra il Comune e la struttura in vigore dal 20 novembre 2025 e fino al 30 giugno di quest’anno. Una scelta che pesa sul bilancio dell’Ente, visto che per i mesi di gennaio e febbraio il Comune di Palmoli ha già liquidato 14.396 euro, mentre dall’inizio dell’ospitalità, sono stati spesi oltre 24 mila euro per garantire la permanenza dei tre minori nella comunità che li accoglie dal novembre scorso.

Famiglia del bosco, la nuova casa offerta dal comune

Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha messo gratuitamente a disposizione della famiglia anche una nuova abitazione, recentemente arredata. L’alloggio si trova nei pressi del campo sportivo ed è dotato di tutti i servizi essenziali. L’appartamento, di circa 72 metri quadrati, comprende due camere da letto, un bagno, una cucina e uno spazio destinato ai giochi dei bambini. All’esterno c’è inoltre un prato dove i piccoli potranno trascorrere del tempo all’aria aperta. Come mostrano le immagini pubblicate da Chiaro Quotidiano, la casa si sviluppa interamente su un unico piano ed è già in gran parte arredata: nella cucina, ampia e completa di elettrodomestici, è presente un tavolo da pranzo. Una stanza al momento è ancora vuota, mentre le altre due camere sono state allestite con un letto a castello e un letto matrimoniale. Il bagno è dotato di box doccia e l’abitazione è riscaldata tramite caloriferi.

Ok del padre alla nuova casa

Nathan Trevallion ha visitato la nuova casa lo scorso 12 marzo. L’abitazione potrebbe diventare il luogo in cui trasferirsi insieme alla moglie Catherine Birmingham. Si tratta di una soluzione che il padre considera ideale: la struttura si trova vicino alla casa nel bosco e immersa nel verde, caratteristiche che potrebbero favorire un esito positivo della vicenda. L’obiettivo è arrivare a un ricongiungimento familiare in un ambiente confortevole, sotto la supervisione dei servizi sociali e con un periodo iniziale di osservazione e monitoraggio. Intanto, alla fine di marzo scadrà il contratto per il bed & breakfast in cui Trevallion è stato ospitato fino a questo momento e i due genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, saranno ricevuti mercoledì dal presidente Ignazio La Russa al Senato.

Redazione

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Luca Frasacco