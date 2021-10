Federico Salvatore ricoverato in ospedale a Napoli in seguito a una emorragia cerebrale. Il cantautore napoletano, 62 anni, è stato colto da un malore nei giorni scorsi e al momento le sue condizioni di salute sono costantemente monitorate dai sanitari dell’ospedale del Mare di Ponticelli, periferia est della città. L’artista è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Salvatore a metà settembre aveva annunciato il lancio del nuovo disco, “Azz… 25 anni dopo”, uscito lo stesso giorno del suo compleanno, il 17 settembre. Durante gli anni 90′ il suo successo divenne nazionale grazie alla vetrina offerta dal “Maurizio Costanzo Show”, il suo disco nel 1995 guadagnò due platini con 700mila copie vendute.

Nato a Napoli nel 1959 nelle adiacenze della storica Via Santa Teresa degli Scalzi, Federico Salvatore ha iniziato a suonare la chitarra da autodidatta all’età di 8 anni. “Venerdì 17 è da sempre una ricorrenza ritenuta sfortunata in quanto unione di due elementi negativi: Venerdì, giorno della morte di Gesù, e 17 che per la cabala napoletana è ’a disgrazia! Ed io sono nato proprio di venerdì 17. Diceva Eduardo “Essere superstiziosi è da ignorante, ma non esserlo porta male!” aveva annunciato il cantautore il giorno prima dell’uscita del disco.

