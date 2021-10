Federico Salvatore è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato operato in neurochirurgia in seguito a una emorragia cerebrale avvenuta nei giorni scorsi. Ore di apprensione per i fan del popolare cantautore napoletano che in occasione dei suoi 62 anni, lo scorso 17 settembre, aveva lanciato il nuovo disco, “Azz… 25 anni dopo”.

Sulle sue condizioni di salute è intervento la moglie Flavia D’Alessio, lanciando anche un appello alla stampa in un momento assai difficile sia per lei che per i quattro figli. “Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive – ha dichiarato la moglie –. Federico ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere il più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici“.

“Un appello alla stampa – aggiunge – nessuno nega la libertà e il dovere di informazione ma abbiate cura anche delle persone. So bene quanto sia grande l’amore che circonda Federico, lo vivo da vent’anni. E so bene quanta preoccupazione ci sia per lui da parte dei suoi fans, che lo seguono da sempre. E, quindi, quanto sia forte la voglia di sapere. Vi aggiornerò, sperando che al posto mio, ci sia proprio lui a raccontarvi quello che è successo”.

