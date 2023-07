L’abusivismo a Milano è un problema come in tante altre città italiane. Ma i milanesi non sembrano proprio avere nessuna intenzione di tollerare la situazione, soprattutto se si parla di parcheggi. Lo sa bene Fedez che insieme alla sua assistente ha deciso di segnalare alla polizia un parcheggiatore abusivo di 60 anni, poi sanzionato e denunciato per esercizio abusivo della professione, come riportato da Repubblica.

Il rapper e la sua collaboratrice hanno osservato l’uomo esercitare in via Doria, zona stazione Centrale. Il 60enne girava tra le auto e indicava alle persone dove parcheggiare per poi chiedere soldi in cambio. La polizia è così intervenuta denunciando il parcheggiatore abusivo. Ieri mattina, dopo la segnalazione, la volante dell’ufficio prevenzione generale della questura si è infatti recata sul posto e ha trovato il 60enne, un senza fissa dimora, con banconote di piccolo taglio e un libretto nel quale erano elencate le targhe delle auto parcheggiate in via Doria.

