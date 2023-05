La festa che i napoletani avevano previsto per domenica dopo il derby contro la Salernitana è stato solo rimandato. E la festa scoppiata solo in parte domenica, per il Prefetto di Napoli Claudio è stata una sorta di “prova generale” del dispositivo di sicurezza messo in campo e che sarà replicato mercoledì e giovedì. Attesissimo il big match contro l’Udinese che si giocherà fuori Napoli. Ma al Maradona chi vorrà potrà guardare la partita in compagnia: saranno 16 gli schermi dove sarà proiettata la partita (costo del biglietto 5 euro e sarà interamente devoluto in beneficenza). Invece il Napoli tornerà da Udine venerdì alle 15.

Maxischermo al Maradona per Udinese-Napoli

Un maxischermo al Maradona per seguire in diretta Udinese-Napoli, che resta fissata alle 20.45: è una delle misure annunciate dal prefetto Claudio Palomba al termine del comitato ordine e sicurezza dedicato alla festa scudetto. “Giovedì al Maradona ci saranno otto maxischermi, due per ogni settore, per trasmettere in diretta il match di Udine e celebrare insieme. L’ingresso costerà cinque euro per tutti i settori e l’incasso sarà devoluto in beneficenza“. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine del tavolo organizzativo in Prefettura. “La vendita dei biglietti sta iniziando ora, fino alle 18 per gli abbonati e poi per tutti quanti. Mi scuso con gli abbonati ma il tempo stringe e riduciamo il timing per la loro precedenza” ha aggiunto De Laurentiis.

Maxi isola pedonale da mercoledì sera

La maxi-isola pedonale attuata domenica scorsa a Napoli per la festa scudetto, poi rinviata, sarà riproposta già da domani sera, nel caso che la squadra azzurra conquisti lo scudetto con una mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo. Identico provvedimento scatterebbe poi giovedì, giorno di Udinese-Napoli. Lo ha detto il prefetto Claudio Palomba al termine del comitato sicurezza e ordine pubblico cui hanno preso parte il sindaco Manfredi e il presidente del Napoli De Laurentiis. “Manteniamo l’impianto dello stop alla circolazione dei veicoli che abbiamo usato domenica già a partire da mercoledì, poi di nuovo giovedì e domenica”. Lo ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba nella conferenza stampa dopo il tavolo istituzionale sull’organizzazione delle festa a Napoli per l’aritmetica conquista dello scudetto che può avvenire già mercoledì sera se la Lazio non batte il Sassuolo. “Controlli e varchi di passaggio – ha detto il prefetto Palomba – sono molto elastici perché se non ci sono condizioni di festa non vogliamo aggravare la vita di nessuno. Vedremo anche le associazioni dei lavoratori per discuterne. Mercoledì alle ore 21 parte il sistema di stop alla circolazione già visto domenica scorsa con possibilità che venga revocato se alle 22.45 non ci sono condizioni di festa. Altrettanto accade giovedì sera in cui sarà aperto lo stadio ai tifosi per vedere in diretta la partita Udinese-Napoli. Per domenica, con Napoli-Fiorentina al Maradona, sarà poi messo in campo lo stesso sistema”.

“La nostra idea è quella di un dispositivo flessibile per coniugare la sicurezza, in caso di partenza dei festeggiamenti, le normali attività che si svolgono durante la settimana e riducendo al minimo eventuali disagi. Il dispositivo di chiusura al traffico autoveicolare sarà proporzionato rispetto a eventuali accadiment”. Spiega, poi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il dispositivo partirà domani sera alle ore 21, in concomitanza con Lazio-Sassuolo, partita che in caso di mancata vittoria dei romani significherebbe scudetto matematico per il Napoli. In caso di vittoria della Lazio “il dispositivo viene immediatamente disattivato”, ha spiegato Manfredi. Giovedì il tutto sarà ripetuto in contemporanea con Udinese-Napoli, calcio d’inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa sui maxischermi all’interno dello stadio Maradona: “Gestiremo il dispositivo di giovedì come se fosse una partita allo stadio, con il rafforzamento e il prolungamento dei mezzi di trasporto fino alle 2 di notte e il dispositivo di pedonalizzazione che parte alle 21 e si prolungherà finché necessario. Chiediamo ai cittadini ovviamente il massimo della collaborazione, con la consapevolezza – ha concluso Manfredi – della grande responsabilità e della soddisfazione per aver dato una bellissima immagine della nostra città”. Per l’ultima partita in casa del Napoli il 4 giugno poi si sta trattando per riuscire a consentire i mezzi pubblici gratis a tutti quelli che arriveranno in città per festeggiare.

