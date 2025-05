“La rigenerazione urbana passa per una giusta collaborazione tra pubblico e privato: i manager, attraverso le loro competenze, possono favorirla, per poter affrontare le sfide e convertirle in opportunità”: si è concluso così l’intervento di Ciro Turiello, presidente di Manageritalia Campania, al Festival del Management, l’importante manifestazione svoltasi l’8 e 9 maggio per la prima volta a Napoli, Capitale della Cultura d’impresa 2025, dopo le due edizioni milanesi.

Il festival, organizzato da Sima, Società Italiana di Management e patrocinato da Manageritalia e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, mette al centro del dibattito il tema del ‘Deep Blue’, il blue profondo della Blue Economy.

Turiello, è intervenuto nel corso della tavola rotonda dal titolo ‘Il blue della rigenerazione urbana industriale’, nel corso della quale è emersa la realtà di Napoli come caso unico in cui il tema della rigenerazione urbana si esprime in diversi luoghi e ambiti. A cominciare dalle Vele di Scampia, Taverna del Ferro a San Giovanni, i Bipiani di Ponticelli, ma anche Bagnoli e il Centro Direzionale, i progetti messi in campo si integrano con altre importanti sfide. Tra le priorità, i collegamenti con le aree interne della Campania e Napoli Nord, l’alta velocità Napoli-Bari come infrastruttura strategica, i miglioramenti del porto di Napoli grazie al nuovo piano regolatore e alla crescita di passeggeri, merci e croceristi, fino alla grande sfida del 2027: una metropolitana che colleghi porto, aeroporto e stazione ferroviaria. Si è posto anche l’accento sulla necessaria sinergia tra impresa, ricerca e università, così da valorizzarne la regione più giovane d’Italia, e valorizzarne la sua classe dirigente, spesso costretta a emigrare.

“Dobbiamo pensare alla rigenerazione, ma anche alle attività e ai servizi come fattori di vivibilità e sostenibilità”. Su questo punto, il presidente Turiello cita alcuni casi concreti su cui è necessario lavorare: Piazza Cavour, “crocevia della città tra le esigenze di turisti e cittadini”, e che per questo “deve offrire un decoro massimo, in rapporto all’esigenza”, ma, soprattutto, il Centro Direzionale, “che, grazie alla nuova stazione della metropolitana, può rappresentare una valvola di ossigeno della città”. Questi luoghi, come molti altri, rappresentano delle sfide che, sottolinea Turiello, “passano attraverso le competenze del manager: sono le persone a fare la differenza”.

Redazione