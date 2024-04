Sono diversi i feriti dopo una sparatoria avvenuta in una scuola elementare di Vantaa, cittadina in Finlandia. A riferirlo sono state le forze dell’ordine che sono intervenute nell’area. In un primo bilancio si parla di tre minorenni feriti, ma le cifre non sono ancora ufficiali. La polizia ha chiesto ai cittadini del centro vicino Helsinki di non avvicinarsi alla zona e di non lasciare le proprie case.

Sparatoria scuola Finlandia, arrestato il responsabile

L’allarme alla polizia è stato lanciato questa mattina, all’apertura dell’orario scolastico. Erano le 9.08, cioè le 8.08 in Italia, quando le forze dell’ordine hanno risposto alla chiamata in cui si avvertiva della sparatoria nella scuola Viertola di Vantaa. Il sospetto responsabile di aver fatto fuoco nell’istituto è stato fermato e arrestato nel giro di poco tempo.

