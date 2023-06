Sale la preoccupazione per la scomparsa di Cataleya Alvarez, la bimba di soli 5 anni scomparsa a Firenze sabato pomeriggio. La piccola si è allontanata da casa dopo un litigio con alcuni coetanei con i quali stava giocando. La madre non era presente al momento della scomparsa.

Tanti gli appelli diffusi attraverso i social nella speranza di ritrovare la bambina. Subito scattate le ricerche con l’ausilio delle unità cinofile nei palazzi occupati vicino alla zona della scomparsa della minore, lungo il fiume Mugnone ed all’interno del Parco delle Cascine.

Secondo quanto ricostruito, nel momento della scomparsa, la madre della bambina si trovava al lavoro. Rincasando non ha trovato la figlia e ha dato l’allarme. Le forze dell’ordine hanno iniziato subito le ricerche con la partecipazione di uomini dei vigili del fuoco e volontari, fra cui la numerosa comunità peruviana residente a Firenze.

Da quanto riferito dai suoi parenti, la piccola Cataleya indossava una polo bianca e pantaloni viola. “Abbiamo subito attivato il piano per le persone scomparse e messo in campo tutte le forze disponibili. Siamo attivi con le unità cinofile ma si sono mossi anche privati cittadini che ci affiancano nelle ricerche” – hanno dichiarato i carabinieri impegnati nelle ricerche in zona Novoli.

———– Aggiornamenti Live

Ore 10.20 – Ricerche concentrate nell’ex hotel Astor – Sono nuovamente tornati anche i vigili del fuoco per partecipare, con i carabinieri, alle ricerche della bambina di 5 anni scomparsa ieri a Firenze. Le ricerche sono concentrate nel palazzo dove la bimba vive, uno stabile che un tempo ospitava un albergo e che è stato poi occupato abusivamente da varie famiglie. Un tratto di via Boccherini, una delle strade su cui si affaccia lo stabile, è stato anche chiuso al traffico per agevolare le operazioni. I vigili del fuoco stanotte avevano già perlustrato l’argine del vicino fiume Mugnone, con esito negativo.

