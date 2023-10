Ieri sera a Foggia, un uomo di 40 anni residente a San Ferdinando di Puglia nella BAT è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Si chiamava Alessandro Ronzullo, era un personaggio noto alle forze dell’ordine con precedenti per droga. Nel 2016 fu arrestato durante un controllo in auto perché trovato in possesso di un chilo di cocaina nascosta nella ruota di scorta del veicolo; nel 2018 fu coinvolto in una maxi operazione dei carabinieri di Chieti, in Abruzzo, che sgominò una banda dedita allo spaccio di droga; nel luglio del 2023 venne coinvolto nell’operazione antidroga denominata “Radar” e fu arrestato con altre cinque persone. Trasportato poi al Policlinico Riuniti da due persone non è riuscito a sopravvivere. Attualmente gli agenti della squadra mobile stanno cercando di ricostruire con esattezza le circostanze e il luogo dell’agguato.

