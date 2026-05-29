Al via, nei giorni scorsi, presso la Camera dei Deputati, la Scuola Nazionale di Educazione Civica, creatura della Fondazione Campus Montecitorio fondata da Giordano Fatali. Alla presenza di Gian Marco Centinaio, Silvia Fregolent, Giorgio Mulè e Fabio Rampelli, è stata annunciata la squadra che guiderà questo organismo, con i vari team leader.

Formazione civica, partecipazione democratica, costruzione di una cultura della responsabilità condivisa. Formare nuove generazioni, liberare energie nei settori più svariati, costruire una vera Agenda Paese: questi gli obiettivi della neonata Scuola. Nel corso dei lavori, sono stati annunciati i responsabili delle diverse aree. Dell’area Esteri si occuperà Angelo Lucarella, avvocato tributarista pugliese, già vicepresidente e coordinatore della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo economico, docente universitario a contratto presso la Federico II di Napoli, tra gli esperti giuristi del World Justice Project sostenuto dalla Commissione Europea, editorialista giuridico e geopolitico, delegato speciale G7 per l’Universal Peace Federation – Italia – in ECOSOC delle Nazioni Unite come membro a status consultivo generale.

Nel corso del proprio intervento, Lucarella ha richiamato più volte le parole del presidente Giordano Fatali, sottolineando l’importanza che il lavoro del settore Esteri avrà per la Scuola. Si punterà a formare alle buone maniere e al cerimoniale istituzionale, al dialogo relazionale multilivello (religioso, diplomatico, economico) alla comprensione della geopolitica, coinvolgendo attori istituzionali e privati sia per dibattiti tematici che per lezioni o interventi singoli.

“Per me è un onore essere responsabile Esteri della prestigiosa Fondazione Campus Montecitorio, perciò ringrazio per la fiducia il Presidente Fatali e tutto il Board della Fondazione stessa”, è il commento di Lucarella. “Il progetto formativo presentato vuole essere un luogo unico nel suo genere, che tenta di coniugare l’essere prospettiva formativa per le nuove generazioni con il proporsi a diventare una Agenda Paese per l’Italia, a cui tutti i Governi potranno attingere informazioni, studi, proposte. Insieme agli altri colleghi stiamo già al lavoro per far vivere a tutti gli iscritti della pima edizione della Scuola Nazionale di Educazione Civica una esperienza significativa. Per quanto riguarda il settore Esteri, nomi di altissimo profilo e prestigio hanno dato disponibilità ad essere coinvolti sia per i dibattiti tematici che per le relative docenze. In particolare, il prossimo 30 giugno si terrà una giornata dedicata al tema ‘Diplomazia e interesse nazionale nel nuovo equilibrio globale’. Un progetto di grande respiro – chiude Lucarella -, quello ideato dal Presidente Giordano Fatali con la Fondazione Campus Montecitorio, che mira ad offrire una piattaforma fisico-strategica per il futuro dell’Italia partendo dalle nuove generazioni”.

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