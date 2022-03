“Formez PA continua a crescere. Il 23 marzo, infatti, sul sito istituzionale www.formez.it, sarà pubblicato il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 22 tecnici per la realizzazione dei progetti dell’istituto. Le risorse selezionate saranno impegnate in via prioritaria nell’ambito delle attività di gestione e monitoraggio dei progetti di rafforzamento della capacità istituzionale, assistenza tecnica e innovazione digitale rivolti alla pubblica amministrazione”. E’ quanto si legge sul portale istituzionale dell’istituto in house alla Presidenza del Consiglio- Dipartimento della funzione pubblica www.formez.it.

“La prova scritta si terrà intorno alla metà di aprile – prosegue la news di Formez PA – e coloro che saranno ammessi all’orale potranno sostenere la seconda prova, presumibilmente, a partire dai primi di maggio. La procedura di selezione, con la relativa pubblicazione della graduatoria, si concluderà fra la fine di maggio e l’inizio di giugno. La graduatoria resterà valida per un anno”.

“Il nuovo Formez PA progetta il suo sviluppo dopo l’ampliamento della mission conferitagli dal Governo, che lo ha collocato al centro dell’attuazione del PNRR – spiega l’istituto – e grazie anche al progressivo ampliamento della compagine associativa composta da diversi ministeri, regioni, comuni ed altri autorevoli enti. Fra i requisiti per poter partecipare al bando, essere in possesso di una laurea magistrale. Per tutti i dettagli sulle modalità di selezione, compresa l’indicazione della sede dove si svolgerà la prova scritta, si rimanda alla pubblicazione del bando”, conclude la news.

© Riproduzione riservata

Redazione