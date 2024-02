Francesco Bagnaia è ospite nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024. La notizia annunciata in giornata ha confermato la presenza del secondo sportivo d’eccellenza azzurro nella kermesse musicale di quest’anno, dopo la partecipazione della sciatrice Federica Brignone nella serata inaugurale. Nel panorama motociclistico italiano, non è la prima volta che un pilota partecipa al Festival. Già nel 1982, Marco Lucchinelli prese parte come concorrente, mentre nel 2003 Valentino Rossi fu ospite di Pippo Baudo.

Bagnaia, pilota della Ducati, non tornerà in pista prima di dieci giorni, quando parteciperà agli ultimi test pre-stagionali a Lusail. Il suo obiettivo rimane la conquista del terzo titolo mondiale consecutivo in MotoGP entro la fine del 2024.

La presenza di Pecco e l’inevitabile paragone con Sinner

Neanche il tempo di smaltire il jet-lag. Solo ieri ‘Pecco’ Bagnaia ha dominato l’ultima giornata di test MotoGP a Sepang, consolidando il suo status di campione del mondo in carica con la Ducati. Il pilota torinese ha impresso il suo marchio sul circuito firmando un nuovo giro record in 1’56″682. Nonostante l’impegno all’alba di una stagione che lo chiamerà a confermarsi ancora una volta come Campione del Mondo, Pecco – impegnato in una lunga trasferta – ha accettato molto volentieri l’invito di Amadeus. Il palco dell’Ariston gli darà il giusto riconoscimento. Salito sul podio per 15 volte lo scorso anno (mai nessuno come lui) Bagnaia è stato il terzo pilota a vincere due Mondiali di fila in MotoGP™ dopo Valentino Rossi e Marc Marquez oltre che il quarto italiano a vincere più di un titolo dopo Giacomo Agostini (8), Valentino Rossi (7) e Umberto Masetti (2). Inevitabile – alla luce dei suoi impegni e della sua presenza – il paragone con Sinner, Guest-star sportiva prescelta per il Festival dopo il successo in Coppa David e all’Australian Open, che soltanto pochi giorni fa aveva declinato l’invito per concentrarsi sui suoi allenamenti.

Luca Frasacco