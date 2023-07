Ha presentato denuncia contro ignoti per tentato omicidio il sindaco di L’Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun, per l’attentato subito durante la notte, quando un’auto in fiamme è stata lanciata contro la sua abitazione nel comune a Sud di Parigi.

È lo stesso Jeanbrun a comunicarlo, in un post su Twitter, nel quale mostra la denuncia.

Cette nuit, un cap a été franchi dans l’horreur et l’ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d’une tentative d’assassinat. Ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais. Je ne reculerai pas. #PasPourRien #Emeutes ⤵️ pic.twitter.com/9HW1eAFCXN — Vincent Jeanbrun (@VincentJeanbrun) July 2, 2023

Parla di “orrore e ignominia”, il sindaco, nel suo tweet, dove spiega che la sua casa è stata attaccata e la sua famiglia è stata “vittima di un attentato”.

“La mia determinazione a proteggere e servire la Repubblica è più grande che mai. Non mi tirerò indietro”, prosegue Jeanbrun, che nei giorni scorsi si era fatto notare per aver chiesto lo stato di emergenza, entro il contesto degli scontri armati in atto in Francia, e per aver utilizzato filo spinato per proteggere gli edifici della cittadina che amministra.

