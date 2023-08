Un’esplosione ha scosso la città di Wintzenheim, situata nell’Alsazia, dove un grande incendio è divampato in un centro dedicato all’assistenza di individui con disabilità mentali. Le fiamme hanno avuto origine all’alba, trasformando rapidamente la struttura in un inferno di fumo e fiamme rendendo impossibile la fuga per gli ospiti della struttura.

Attraverso l’ausilio di un drone e di squadre cinofile, i vigili del fuoco hanno individuato almeno 10 corpi senza vita tra le macerie carbonizzate, ma le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Il vicesindaco di Wintzenheim, Daniel Leroy, ha dichiarato che il bilancio delle vittime è attualmente provvisorio e soggetto a modifiche, si stimano 11 vittime, mentre 17 persone sono state tratte in salvo, una persona è stata ricoverata e un’altra medicata per choc.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso il suo profondo cordoglio: “A Wintzenheim le fiamme hanno devastato un alloggio che ospitava persone con disabilità e i loro accompagnatori. Di fronte a questa tragedia, i miei pensieri vanno alle vittime, ai feriti, ai loro cari”

🇫🇷|FLASH: Un effroyable #incendie s’est déclaré ce mercredi matin dans un centre d’accueil pour personnes #handicapées à #Wintzenheim en #Alsace faisant 9 morts et deux personnes disparues. ➡️ Le feu a été maitrisé et la situation semble stable selon les #pompiers. pic.twitter.com/DNsgalV0Sy — Auroria (@AuroriaNews) August 9, 2023

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco