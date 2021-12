Un omicidio si è consumato questa mattina a Roma, dove un uomo di 30 anni è stato ucciso a colpi di pistola in un palazzo un via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle, alla periferia nord della città. Si tratta di un cittadino romeno con diversi precedenti penali. La vittima è stato raggiunta da tre colpi di pistola all’addome e a un fianco.

L’allarme è stato dato attorno alle ore 8.00 da alcuni condomini, che hanno trovato la vittima in una pozza di sangue e hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Il decesso risalirebbe ad alcune ore prima e nessuno nell’edificio avrebbe udito colpi di pistola, ma accanto al corpo sono stati rinvenuti tre bossoli di un’arma automatica. Il corpo dell’uomo è stato trovato nell’androne del palazzo, accanto all’ascensore: da una prima ricostruzione, sembra che il 30enne sia stato freddato mentre rientrava a casa.

Sono in corso indagini della della polizia della Squadra Mobile e dei Carabinieri, che lavorano su quella che si presenta come un’esecuzione. Gli inquirenti stanno visionando anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona nonché i tabulati delle utenza telefonica della vittima, per verificare se ha avuto contatti con l’omicida prima di morire.

Redazione

Andrea Lagatta