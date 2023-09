Si celebreranno martedì 26 settembre i funerali di Stato di Giorgio Napolitano, scomparso venerdì 22 settembre a 98 anni. Si celebreranno in forma laica a Montecitorio alle 11.30. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che la camera ardente del Presidente emerito della Repubblica sarà allestita presso la sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, Palazzo Madama, e rispetterà i seguenti orari di apertura: domenica 24 settembre, dalle ore 11 alle ore 18; lunedì 25 settembre, dalle ore 10 alle ore 16. Le esequie di Stato civili (come è previsto per gli ex presidenti della Repubblica, delle Camere, del Consiglio e della Corte Costituzionale) si terranno invece martedì, alle ore 11:30, nell’Aula della Camera dei Deputati, palazzo Montecitorio, e saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in piazza del Parlamento.

Il quadrilatero su cui si affaccia la Camera dei deputati è stato teatro anche delle esequie laiche di Nilde Iotti, partigiana e prima presidente della Camera donna, nel 1999, e di Pietro Ingrao, storico esponente della sinistra, nel 2015. Il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha disposto, oltre ai funerali di Stato, il lutto nazionale. Fino alla fine della celebrazione di addio a Napolitano, il tricolore e la bandiera europea sventoleranno a mezz’asta, in segno di lutto, sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.

Come funziona il cerimoniale di Stato

Il cerimoniale di Stato ha regole precise per i funerali di Stato: prevede il feretro contornato da sei carabinieri in alta uniforme, onori militari al feretro all’ingresso del luogo della cerimonia e all’uscita, la presenza di un rappresentante del Governo (ma in questo caso ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella), una orazione commemorativa ufficiale.

Le condoglianze di Putin

Tra i messaggi da tutto il mondo per la scomparsa di Napolitano, morto venerdì sera a 98 anni, c’è anche quello del presidente russo Vladimir Putin. “Caro signor Mattarella, voglia accettare le mie più sentite condoglianze” ha esordito il leader del Cremlino, che nel febbraio 2022 decise di invadere l’Ucraina. Per Putin Napolitano era “uno statista eccezionale e un vero patriota”. “Nella sua giovinezza combatté coraggiosamente contro il fascismo nelle file della Resistenza, e poi servì fedelmente il suo Paese per molti anni, anche come presidente e in altre alte cariche governative. Godette giustamente del sincero rispetto dei suoi connazionali e della grande autorità internazionale”, scrive Putin in un telegramma inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rimarcando di aver avuto “la fortuna di parlare con quest’uomo meraviglioso in diverse occasioni e conserverò per sempre il suo caro ricordo”.

Dall’altra sponda dell’oceano, a sottolineare il rapporto stretto con gli Stati Uniti del ‘comunista preferito’ dell’ex segretario di Stato Henry Kissinger, è intervenuto invece l’attuale segretario Antony Blinken: “Mi unisco al popolo italiano e al mondo nel lutto per la perdita dell’ex presidente Giorgio Napolitano, uno statista che ha dedicato la sua vita alla democrazia, ai diritti umani e all’unità europea”.

