Il grande afflusso di pellegrini e personalità del mondo politico per l’esposizione della salma del Papa e i successivi funerali metterà a dura a prova l’organizzazione di Roma Capitale, in una settimana destinata a concludersi nella mattinata di sabato, quando si svolgeranno i funerali di Papa Francesco. Per permettere di gestire al meglio l’ordine pubblico, molti eventi sono destinati a subire variazioni, e tra questi c’è ancora una volta il campionato di Serie A.

Serie A, Lazio-Parma nello stesso giorno dei funerali del Papa

Dopo la giornata di ieri, in cui erano in programma quattro partite di campionato tutte riprogrammate a domani alle ore 18:30, anche Lazio Parma sembra ormai destinata ad essere rinviata. La gara della 34ª giornata è infatti in programma sabato 26 aprile alle 20.45 allo Stadio Olimpico, poche ore dopo i funerali del Santo Padre in programma alle 10 a San Pietro. Una concomitanza di eventi che anche il Comune preferirebbe evitare, a cui si aggiunge – nello stesso fine settimana – il Giubileo degli adolescenti, che porterà in città oltre 100mila ragazzi. In queste ore intanto la Lazio aspetta una risposta dalla Lega: il Presidente Lotito ha chiesto un ulteriore rinvio della gara contro il Genoa, che potrebbe dunque non essere recuperata domani sera.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco