Messaggi e video trovati nel suo cellulare. Sono queste le ultime speranze per capire cosa sia successo a Gaia Randazzo, 20enne residente con i genitori ad Acqualunga Badona, frazione di Paderno Ponchielli, nel Cremonese, scomparsa la notte tra il 10 e l’11 novembre mentre viaggiava sulla nave partita da Genova e diretta a Palermo. La consulenza della Procura di Palermo sul telefono è stata depositata e il perito incaricato sembra non avere dubbi: Gaia si sarebbe tolta la vita lanciandosi in mare. Ma intanto il suo corpo, cercato sulla nave e in mare, non è mai stato trovato.

Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere della Sera, la conclusione si basa in particolare su alcuni video trovati sul telefono della ragazza. Dai brevi filmati, girati da Gaia stessa, si comprenderebbe chiaramente la sua volontà di farla finita probabilmente per la rottura del rapporto con il fidanzato. I video non sono mai stati inviati ma erano sul telefono. Tra le note dello smartphone sarebbe anche stato trovata anche una frase emblematica: “Addio, ti amo”, che non è un vero e proprio messaggio, ma semplicemente un appunto lasciato sul cellulare. La famiglia Randazzo ha sin da subito respinto l’ipotesi del suicidio e hanno chiesto ulteriori indagini.

La mamma di Gaia, Angela, nei giorni scorsi aveva raccontato che la figlia era serena e che non avesse alcun motivo per prendere una decisione così estrema. Anche per questo motivo le avevano affidato il fratellino 16enne che era in viaggio con lei. E’ stato proprio lui a far scattare l’allarme non trovandosela più accanto al mattino seguente mentre erano ancora in viaggio. Erano partiti per andare a trovare la nonna in Sicilia. Ma durante quel viaggio di gaia si erano perse completamente le tracce. I genitori si erano precipitati a Palermo presentando la denuncia di scomparsa.

Gaia un anno fa aveva preso il diploma da estetista e si era concessa “un anno sabbatico”, aveva spiegato la madre. “Mia figlia frequentava un ragazzo di Pavia”, ma secondo quanto raccontato dalla mamma giorni fa la relazione si era conclusa senza troppi drammi e per scelta di Gaia stessa. Ma forse in cuor suo Gaia covava troppo dolore che non ha retto e così potrebbe aver deciso di lanciarsi in mare.

