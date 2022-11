A 23 anni ha portato a casa una laurea in Medicina in tempi record, 5 anni e un mese. Carlotta Rossignoli, modella, medico e influencer che si è laureata con 110 e lode, ha fatto scatenare il dibattito sui social diventato nel giro di poco tempo una valanga di insulti sulla sua carriera messa in dubbio, sul suo stile di vita e anche sessisti. Alla fine ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram.

A darne notizia il Corriere della Sera. Nelle ultime settimane Rossignoli aveva fatto il pieno di follower superando quota 30mila. La bufera si è abbattuta su di lei, compresi i compagni di corso che hanno chiesto chiarimenti all’Università sospettando qualche irregolarità o favoritismo. Il rettore aveva tagliato corto: “Tutto in regola, avevamo l’ok del ministero”.

Rossignoli è anche stata premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Alfiere del lavoro dopo essersi diplomata al liceo classico con 100 e lode in 4 anni. Intervistata dal Corriere aveva respinto ogni accusa: “Ma per favore, ma quali privilegi, quali porte chiuse. Tutte le prove le ho fatte pubblicamente”. “Io ho fatto tutto in regola e non dovrei neppure giustificarmi. Vorrei sbagliarmi ma mi sembra che sotto sotto ci sia un po’ d’invidia”, ha continuato la neolaureata. Si è detta stupita del fatto che le critiche siano arrivate anche dai compagni. “Ai quali passavo pure gli appunti, mi spiace perché un giorno saremo colleghi, vabbè”.

A Repubblica, pochi giorni fa, raccontava: “È solo questione di sapersi organizzare. È stato tutto chiarito dall’università e a me non interessa rispondere a chi vuole fare polemica a tutti i costi. Sono fatta così, ho un carattere che mi consente di farmi scivolare addosso tutte le cattiverie”. L’ultimo post, qualche giorno fa, era la frase “non ti curar di loro ma guarda e passa”. Ma forse la pressione, per una ragazza di 23 anni, è stata davvero troppa: il suo nome, adesso, è scomparso dall’elenco dei profili disponibili su Instagram.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

