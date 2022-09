Giulia Torelli è una delle Closet Organizer italiane più note. È al centro di una polemica partita sui social dopo che alcune sue dichiarazioni sono state criticate dalla giornalista, scrittrice e opinionista tv Selvaggia Lucarelli. Parole pronunciate in stories su Instagram che facevano riferimento presumibilmente alla vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra alle ultime elezioni politiche. O quantomeno all’ultimo voto.

Torelli ha 35 anni. A ispirarla un libro, della scrittrice giapponese di economia e di auto-aiuto Marie Kondo, dal titolo Il magico potere del riordino. È stata per questo spesso definita la Marie Kondo italiana. Ha scritto anche lei un libro, edito da Ballardi, La nuova te inizia dall’armadio, pubblicato nel 2021. “Liberati del superfluo, riordina il guardaroba, trova il tuo stile con il metodo RockandFiocc”. Sui social Torelli è seguita da 215mila follower, perciò considerata anche un’influencer. È autrice del blog rockandfiocc, appunto.

In che cosa consiste però il mestiere di closet organizer? “È una persona che va a casa di altre persone, le aiuta a liberarsi del superfluo e a riorganizzare quello che poi rimane. Io nello specifico mi occupo molto di armadi, le signore mi chiamano perché hanno troppo vestiti, perché sono organizzati in modo disorganizzato, io le aiuto mettere un ordine”, spiegava in un’intervista a Vanity Fair. Si parla quindi di “decluttering”.

Le parole che hanno fatto esplodere la polemica, Torello le ha pronunciato in alcune stories Instagram. “Una cosa la devo dire: perché i vecchi hanno il diritto di voto. L’hanno già esercitato nella loro lunga, lunghissima vita. Bata, basta votare! Non sanno niente, non hanno idea, quello che sanno lo vedono al tg, non sanno neanche loro cosa stanno facendo, e poi succedono queste cose. No: i vecchi non devono far niente, tantomeno votare. Devono stare fermi in casa, fermi, immobili con quelle mani”. E anche un riferimento all’emergenza covid. “Completamente rincoglioniti, in giro ancora con le mascherine sulla bocca, sono passati tre anni, cos’è che non è chiaro ancora. Eppure vivi, lì attaccati alla vita. La smetto prima che succede un casino”. È scoppiato così il putiferio.

“Questa tizia, Giulia Torelli, molto amata dalla Milano della moda, celebrata da Vanity Fair, ha 35 anni – ha scritto Lucarelli in un post ri-postando alcuni contenuti di Torelli – Nella vita, lavoratrice indefessa, riorganizza gli armadi altrui per lavoro. Mi si strappa il cuore nel dirlo, ma questa è una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra. Dai su Mrs Stachanov, accetta la sfida: vi sedete in poltrona tu e mio padre, 88 anni. Vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica. Ti aspetto a casa, così magari mi sistemi pure l’armadio che c’è il cambio stagione. E magari diglielo in faccia che ti provoca fastidio questa cosa che sia così attaccato alla vita e non abbia voglia di crepare”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

