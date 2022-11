Carlotta Rossignoli è diventata davvero famosa nell’arco di una giornata. E non perché si è laureata in Medicina con un anno di anticipo, neanche perché è stata premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nemmeno perché riesce a essere contemporaneamente modella e influencer e medico e valletta per una trasmissione sportiva: ma perché la sua vicenda è esplosa in un dibattito che ha coinvolto il tema del merito, salito alla ribalta delle cronache dopo che il governo Meloni ha ribattezzato il ministero dell’Istruzione come ministero dell’Istruzione e del Merito.

Rossignoli ha 23 anni, figlia di un padre impiegato di banca e di madre casalinga. Si è laureata con menzione d’onore in Medicina all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano con un anno di anticipo, alla maturità classica 100 e lode con un anno di anticipo. Il Capo di Stato l’aveva premiata nel 2017 come Alfiere del Lavoro. La notizia della sua laurea riportata da diversi media ha richiamato l’attenzione sulla sua vicenda. Il suo profilo Instagram è passato in pochi giorni da 16mila a quasi 30mila follower. A far scoppiare il caso il lungo articolo di Selvaggia Lucarelli sul quotidiano Domani dal titolo L’equivoco tra merito e privilegio dietro la celebrazione della studentessa dei record, medico, modella e influencer.

L’articolo di Lucarelli si concentrava sul “miracolo” della studentessa dei record, sulla “condizione di partenza di strumenti di cui ha disposto e dispone”, sulla “narrazione tossica” che riguarda uno stile di vita. Rossignoli aveva raccontato infatti in un’intervista a Il Corriere della Sera di non perdere mai tempo, di dormire poco, di non avere e di non avere mai avuto una relazione di coppia perché “ho sempre dato priorità ad altre cose”, di essere testarda, di volersi specializzare in cardiologia. “Non ti curar di loro, ma guarda e passa”, ha risposto lei alle critiche in una storia Instagram.

“Sono determinata e mi organizzo – aveva spiegato al quotidiano – : ho una tabella di marcia che rispetto senza distrazioni e una famiglia stupenda che mi supporta in tutto. Sono figlia unica e mamma e papà si sono dedicati molto a me. Mi aiuta poi il fatto di dormire poco, per me il sonno è tempo perso, e una buona memoria. C’è poi un terzo segreto: ho una gran voglia di fare. Quando ero in sessione, sotto esame, studiavo dalle 6 del mattino fino anche alle due di notte”.

Lucarelli ha fatto seguire al primo articolo un secondo in cui riportava della lettera di protesta inviata da alcuni studenti del corso di laurea di Rossignoli al presidente del corso internazionale e alla preside di facoltà di medicina e chirurgia della San Raffaele in cui si chiedeva “come è possibile per lei laurearsi prima di tutti gli altri. Vorremmo anche sapere come è possibile che abbia potuto fare, e fatto, il quinto anno insieme ai corsi e agli esami del sesto, come ha abbia potuto fare in anticipo le rotazioni che solo ora la classe poteva fare, come il suo progetto di tesi di 8 mesi si sia concluso a ottobre quando ci è stato permesso di iniziare solo a maggio 2022 (ciò implica che non poteva finire prima di dicembre 2022)”.

Dall’università non è arrivata alcuna risposta a quella lettera. Sotto i post di Rossignoli sono cominciati a comparire commenti e reazioni piccate. “Medico e non sa che una delle cause principali di infarto è la mancanza di sonno”, e “Ma il tirocinio quando e come è stato fatto?? Qua c’è davvero da stare attenti a chi ti capita in ospedale”, o ancora: “Una narrazione così irrealistica e tossica non si vedeva da tempo, congratulazioni dottoressa!”.

