«Quanto sta accadendo mi riguarda in quanto cittadina del Paese in questione e non mi assolve da alcuna colpa o responsabilità per la sua politica». Svetlana Gannushkina, attivista per i diritti dei migranti rifugiati in Russia e fondatrice del Centro per i diritti umani dell’associazione Memorial, Premio Nobel per la Pace nel 2022, tira le somme dei due vertici mondiali avvenuti ad Anchorage e a Washington.

Qual è la sua opinione sull’incontro in Alaska?

«Il fatto che l’incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Russia si sia svolto in Alaska ha conferito al vertice di Anchorage un sapore particolare. La sede del vertice ha lasciato un segno indelebile nella percezione russa: l’incontro si è svolto “non esattamente in territorio americano”. Il tappeto rosso all’aeroporto, la pacca sulla spalla e i mezzi abbracci: tutto sembrava rimandare a un incontro tra “buoni vicini”».

Passiamo al summit di Washington…

«Si è svolto in modo completamente diverso. I commenti espressi da Trump e dal suo entourage su Zelensky sia nello scorso incontro alla Casa Bianca che nel corso di questo– per quanto critici o, al contrario, incoraggianti – non corrispondono in alcun modo, a mio avviso, al tono accettabile della comunicazione con un capo di Stato. La presenza dei leader dei Paesi europei che sostengono l’Ucraina, tuttavia, ha creato un’atmosfera diversa rispetto al summit precedente: si sono comportati come la squadra di Zelensky e non hanno permesso che venisse umiliato».

Sono stati compiuti passi in avanti?

«Non credo che i risultati del vertice di Washington rappresentino un grande passo avanti verso la pace. Tuttavia, Zelensky è riuscito a esprimere chiaramente la sua posizione sulla questione territoriale, che è pronto a discutere solo con Putin. È stata anche espressa la possibilità di applicare all’Ucraina un analogo articolo 5 della Carta della NATO, che obbliga tutti i partecipanti al patto a fornire assistenza al proprio membro in caso di aggressione. Il tempo dirà cosa ne verrà fuori. In ogni caso, la pace non può essere raggiunta senza discutere di questa guerra terribile: incontri ad altissimo livello sono inevitabili e necessari».

Il vertice Zelensky-Putin avrà finalmente luogo?

«Vorrei che un incontro del genere si svolgesse. Purtroppo, la situazione attuale in Russia è tale che Putin è responsabile della risoluzione delle questioni più serie di politica estera e interna. Allo stesso tempo, ciò che viene detto durante gli incontri, e persino messo per iscritto, non significa che verrà rispettato. Ho avuto l’opportunità di incontrare Putin più di una volta, quando dal 2002 al 2012 non ero un “agente straniero”, ma un membro del Consiglio per i diritti umani sotto la presidenza della Russia. Devo dire che sono stati raggiunti alcuni successi, soprattutto nei primi anni. Ma gradualmente i nostri incontri e le nostre discussioni hanno perso di significato».

Putin potrebbe riconsiderare le sue condizioni di pace, dato che Zelensky non ha alcuna intenzione di fare concessioni territoriali?

«In un modo o nell’altro, Putin dovrà capire che ciò è necessario. La domanda è quante altre vite umane costerà la realizzazione di questa necessità. Anche l’Ucraina dovrà in qualche modo ricostruire la sua posizione; ad esempio, in riferimento a una questione così delicata come il rimpatrio dei bambini ucraini deportati in Russia, che sembrerebbe ovvia dal punto di vista del diritto internazionale. Sarà necessario procedere partendo dalla soluzione migliore per quel bambino specifico, tenendo conto di tutte le circostanze».

Come valuta gli sforzi di mediazione di Trump?

«Gli sforzi di Trump non possono che essere accolti con favore. Sta cercando di raggiungere la pace in molte situazioni di crisi nel mondo. Trump apprezza e capisce Putin molto più di Zelensky. Per il presidente americano è difficile moderare i negoziati: deve sentirsi il protagonista. Ma lui è quello che è, e naturalmente gli sono grata per volere la pace e per fare tutto il possibile per cercare di raggiungerla».

Orlando Trinchi