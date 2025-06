È un Fabrizio Corona in stile cronista d’assalto. Per il programma del suo canale YouTube Falsissimo l’ex re dei paparazzi si è recato in Provincia di Pavia per raccogliere alcune testimonianze sul delitto di Garlasco presentandosi nel negozio Wind Tre in cui lavora Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. “Buongiorno, come stai?”, le prime parole rivolte a Sempio. “Vedo che tutto è tornato regolare, che sei tornato a lavorare. Sei mancato due settimane”.

Fabrizio Corona e l’incursione nel negozio dove lavora Sempio

Io ti vorrei solo fare una domanda. Posso farti una domanda? Una sola?”. Sorpreso e infastidito dalla presenza di telecamere, Sempio – tornato a lavoro dopo due settimane di assenza – ha tagliato corto: “Nessuna risposta non sono interessato a parlare”. Le telecamere mostrano attimi di tensione al negozio Wind, con i colleghi dell’indagato che hanno invitato Corona a non insistere. “Faccio un contratto Wind. Posso fare un contratto Wind? Lo voglio fare con lui”, la scusa di Corona, che è poi andato dritto al punto: “Io voglio fare una domanda, voglio capire perché l’assistente del tuo avvocato…”, interrogativo nel bel mezzo del quale Sempio si è rinchiuso nello sgabuzzino del negozio, con l’aiuto di un collega, chiudendo la porta.

L’insistenza di Corona nel negozio Wind Tre dove lavora Andrea Sempio

“Il tuo avvocato va a Quarto Grado a dire che sono stati dei sicari e che sei innocente. Cioè, se io ti faccio una domanda e sei protagonista di un’inchiesta giudiziaria, è giusto anche avere una risposta. Lo devi alle persone. Sei protagonista di una vicenda che è su tutti i giornali. Io sono stato in galera, se uno è innocente grida la propria innocenza, non è che si nasconde”, ha continuato Fabrizio Corona, con la sua troupe invitata prontamente ad uscire, costretta ad aspettare nel parcheggio in attesa dell’arrivo di Sempio. Poi l’inseguimento. “L’abbiamo inseguito – ha raccontato nella puntata di Falsissimo – Per tutto il tragitto eravamo convinti che stesse andando dall’avvocato a Vigevano, perché era tutto il tempo al telefono”.

I carabinieri davanti casa Sempio fermano Corona

Un viaggio a Garlasco, a casa dei genitori, dove l’ex re dei paparazzi, in versione cronista d’assalto si presenta, chiamando Sempio e chiedendogli di rispondere solo ad una domanda. “Non mi far stare qua tutto il giorno”. Subito dopo l’arrivo dei Carabinieri: “Dobbiamo solo identificarla, per favore”. L’autista di Fabrizio Corona consegna i documenti e nel giro di poco la situazione rientra, con la chiusura del promotore del video: “La roba assurda è che un indagato per omicidio chiama i Carabinieri per farsi difendere. Questo è lo show di Garlasco: uno show assurdo”.

