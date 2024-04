Dalla Casa Bianca arrivano notizie della presenza di fosse comuni all’interno di Gaza. Una scoperta definita inquietante dal consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. Gli Stati Uniti continuano a dirsi contrari ad un’operazione a Rafah e “continuano le conversazioni con Israele” per illustrare il proprio punto di vista, convinti che ci siano “altri modi per colpire Hamas”.

Accellera l’incursione di terra a Rafah: 1 milione di sfollati

Israele sembra di nuovo accelerare nell’incursione di terra a Rafah, dove sono sfollati oltre un milione di palestinesi in fuga dalla guerra e dove, secondo lo Stato ebraico, si nascondono le ultime sacche di resistenza della fazione islamica, compreso l’inafferrabile capo militare Yahya Sinwar.

Evacuazione degli sfollati in 4-5 settimane

E così, nonostante il monito degli Stati Uniti e degli altri alleati occidentali a non attaccare Rafah senza aver prima evacuato gli sfollati (operazione che richiederebbe altre 4-5 settimane, secondo fonti americane alla tv Kan), l’Idf ha fatto sapere di essere pronto a entrare nella città al confine con l’Egitto e di attendere solo il via libera del governo.

Il video dell’ostaggio l’israelo-americano Hersh Goldberg-Polin: il braccio amputato

Le Brigate Al Qassam hanno diffuso su Telegram un nuovo video di uno degli ostaggi, l’israelo-americano Hersh Goldberg-Polin, 24 anni compiuti in prigionia. Rapito il 7 ottobre dal Nova festival di Reim, il ragazzo rimase ferito da una granata dei terroristi che gli è costata l’amputazione di un braccio.

“Netanyahu e i tuoi ministri, dovete vergognarvi”, è il grido del giovane visibilmente provato e smagrito. “Mentre siete a tavola con le vostre famiglie, pensate a noi prigionieri nell’inferno sottoterra, senza acqua, senza cibo, né sole, né medicine di cui avevo così bisogno”, aggiunge Goldberg-Polin mostrando il braccio amputato nel video che non è possibile datare ma in cui fa riferimento a “200 giorni” di prigionia e alla festa di Pesach che è in corso in questi giorni

Biden ha incontrato una bimba americana rapita da Hamas

Joe Biden ha incontrato oggi una bambina americana di quattro anni tenuta in ostaggio da Hamas: lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. Abigail Edan, che ha compiuto quattro anni mentre era prigioniera, è stata liberata dai militanti di Hamas lo scorso novembre dopo essere stata trattenuta per sette settimane a Gaza.

Rimane invece alta la tensione all’University of Southern California alcuni studenti sono stati arrestati durante una vasta manifestazione di protesta pro-Gaza. Le autorita’ del campus hanno smantellato una tendopoli che era stata montata oggi da un gruppo di studenti che chiedevano il cessate il fuoco a Gaza e, all’ateneo, di disinvestire da societa’ che fanno affari con Israele.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo