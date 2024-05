“Ci siamo divertiti davvero tanto. È un film straordinario ed è divertente lavorare di nuovo con Brad”. Sono state le parole di George Clooney qualche tempo fa, dopo aver girato il nuovo film che lo vede protagonista insieme a Brad Pitt. I due celebri attori, infatti, torneranno presto al cinema insieme con l’action comedy ‘Wolfs – Lupi solitari‘.

George Clooney e Brad Pitt, i film insieme

Dopo 16 anni i due volti di Hollywood sono tornati a recitare insieme in una pellicola scritta e diretta da Jon Watts, prodotta da Columbia Pictures e Apple Original Films. L’ultimo film insieme di Clooney e Pitt risale al 2008, stiamo parlando di ‘Burn After Reading – A prova di spia’. Ma a rendere iconica la coppia è stata la trilogia di Ocean’s Eleven, in cui sono stati i coprotagonisti di un cast stellare.

Nuovo film di George Clooney e Brad Pitt, Wolfs – Lupi solitari: trailer, quando esce

Negli Stati Uniti uscirà il 20 settembre, in Italia il 19. Intanto è uscito il trailer ufficiale, il primo, in cui in circa due minuti si dà un assaggio del film. Si vede Clooney, nei panni di Jack, entrare in un lussuoso appartamento per sistemare una situazione compromettente, ovvero coprire un omicidio, dopo la chiamata di una donna. Dopo poco entra in scena anche Pitt, ovvero Nick, arrivato sul luogo per svolgere lo stesso lavoro. Entrambi i personaggi sono dei fixer, persone pagate per risolvere situazioni complicate, anche criminali. E nella commedia dovranno lavorare insieme. Come hanno fatto Clooney e Pitt, insieme dopo 16 anni dietro una macchina da presa.

Clooney. Pitt. WOLFS. In theaters September 20. pic.twitter.com/FLPab5WSrh — Apple Original Films (@AppleFilms) May 29, 2024

