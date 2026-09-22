Un aereo militare si è schiantato questo pomeriggio presso la base aerea statunitense di Spangdahlem in Germania, nella regione dell’Eifel. Diversi residenti hanno riferito a SWR di aver visto una grande colonna di fumo nero levarsi dalla base aerea, con la preziosa testimonianza diretta del sindaco di Speicher Birthe Thomsen che racconta di aver osservato un jet perdere rapidamente quota. Secondo quanto riportato dalla Bild il pilota sarebbe riuscito a uscire dall’aereo.

La base aerea di Spangdahlem ospita, tra gli altri velivoli, i caccia F-16 dell’aeronautica militare statunitense. Le autorità finora hanno mantenuto il più stretto riserbo e al momento non si conoscono ancora le cause dell’incidente.

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Luca Frasacco