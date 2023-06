Si sta svolgendo in queste ore una maxi operazione di polizia contro la ‘Ndrangheta in Germania con perquisizioni a Hoexter e Duisburg, in Nordreno-Vestfalia, oltre a Kassel in Assia. Le forze dell’ordine sono intervenute nel quadro di un’indagine sul traffico di droga.

All’origine dell’operazione vi è la scoperta di 145 chilogrammi di marijuana effettuata a gennaio scorso dalla polizia a Hoexter. Le indagini hanno poi rivelato che questo quantitativo di droga era collegato alla criminalità organizzata calabrese. Negli ultimi giorni, la Germania è stata tra i teatri dell’operazione della Direzione distrettuale antimafia (Dda) che si è concentrata sulla ‘ndrina dei “papaniciari”, clan di Papanice in provincia di Crotone. A Muenster, è stato arrestato “il padrino” della città, importante esponente della ‘Ndrangheta. Successivamente, il fratello del mafioso si è consegnato alla polizia di Stoccarda, che lo ha posto agli arresti.

Entrambi erano destinatari di un mandato di cattura internazionale emesso dalla procura di Catanzaro che, guidata da Nicola Gratteri, ha coordinato le indagini sui “papaniciari”. Di 70 e 62 anni, i due fratelli erano tra i 123 indagati e si sono aggiunti ai 43 arrestati dalla Dda. Secondo quanto comunicato dalla procura di Hamm, la magistratura italiana ha chiesto l’estradizione dei ‘ndranghetisti catturati in Germania, accusati di appartenenza a un’organizzazione criminale e riciclaggio di denaro.

In Germania dagli anni ’70, il “padrino di Muenster” conduceva una vita da insospettabile imprenditore della gastronomia in un quartiere residenziale della citta’ del Nordreno-Vestfalia. Secondo le indagini, dagli anni ’90 l’arrestato avrebbe svolto attivita’ di riciclaggio per la ‘Ndrangheta. Con altri nove affiliati alla criminalita’ organizzata calabrese, il “padrino di Muenster” avrebbe formato il “Crimine di Germania”, organo competente a mediare tra gli interessi delle ‘ndrine in territorio tedesco. Secondo il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, la ‘Ndrangheta ha in Germania la piu’ vasta presenza al di fuori dell’Italia

