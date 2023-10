Andrea Giambruno è stato sospeso dalla conduzione di ‘Diario del giorno’ su Rete 4. Anche oggi il giornalista, ormai ex compagno della premier Giorgia Meloni, non ha condotto il programma in onda alle 15.30 e a quanto riporta LaPresse sarà così per tutta la prossima settimana. Nel pomeriggio è arrivata la conferma all’Ansa da parte di un portavoce di Mediaset che ha confermato la sospensione dalla conduzione di Giambruno su Rete 4 e ha informato che l’azienda sta valutando attentamente i fatti, dopo i fuorionda usciti grazie a Striscia la notizia.

Il commento di Antonio Ricci

“Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere“, ha detto Antonio Ricci, padre di Striscia la notizia, commentando all’Ansa la rottura tra Meloni e Giambruno annunciata dalla presidente del Consiglio questa mattina.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani