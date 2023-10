Striscia la Notizia lancia un secondo video con i fuorionda di Andrea Giambruno, il giornalista, compagno della premier Giorgia Meloni, che conduce Diario del giorno in onda tutti i pomeriggi su Rete 4. Se nel primo video il first gentleman è finito nel mirino del tg satirico di Antonio Ricci sia per i complimenti alla collega Viviana Guglielmi che per i continui tocchi “al pacco” e per il linguaggio assai colorito, in questo secondo filmato Giambruno si lascia andare a una serie di battute a sfondo sessuale che creano imbarazzo tre le interlocutrici.

Il compagno di Meloni inizia a parlare di “foursome“, una forma di sesso di gruppo che coinvolge quattro persone, chiedendo a una donna se le piacerebbe “entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro” perché “noi facciamo le ‘foursome’…. tradotto si s…a”. Sorridente e disinvolto, quando un collega gli fa notare “Se ti registra Striscia poi vedi te”, lui minimizza. “Ma cosa ho detto? Si ride e si scherza, veniamo da una pandemia. Manco stessimo parlando dell’agenzia delle Entrate”.

Nel video mandato in onda da Striscia, Giambruno esordisce così: “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”, replica una voce femminile: “L’hai già fatto”. “Tu sei fidanzata?”, chiede il giornalista. “Sì, gliel’hai già chiesto stamattina Andrea”, ribatte la stessa donna. Poi lo show: “Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. Parole che, pur dette in modo scherzoso, creano un certo imbarazzo. L’audio prosegue. “Come amore? Sai che io e … abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con …. Però … generalmente va a Madrid a ciu… Ma hai sco…? C’è fi…? Sc…to?”.

Lo show del first gentleman non si placa. “Ascolta – si sente ancora parlare Giambruno -, ti volevo dire una cosa, tu entrerai a far parte del nostro gruppo?”. “La risposta è: quale?”, replica una donna, e il dialogo fra i due va avanti. “Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe?”. “Sì, sì”. “Però devi darci qualcosa in cambio”. “La mia competenza” risponde lei. “Sì, devi far parte del nostro gruppo. Noi facciamo le foursome”. “C’è un test attitudinale?”. “Certo”. “Cos’è il sottotitolo?”. “Si sco..”. Poi il compagno di Meloni si rivolge a un’altra persona. “Le ho detto: ‘vuoi entrare nel nostro gruppo?’. ‘Sì mi piacerebbe’. ‘Devi fare le foursome con noi’. ‘In che senso?’. ‘Tradotto si sc…'”.

Giambruno che ieri, giovedì 19 ottobre, non ha condotto la puntata pomeridiana di ‘Diario del giorno’. In studio c’era Manuela Boselli, mentre il compagno di Meloni era a Pavia per fare da moderatore agli Stati Generali su cammino e turismo sostenibile. E anche in quest’occasione alcune sue considerazioni sono finite in un fuorionda, rilanciato da stavolta Open. “Ormai sono terrorizzato da tutto, appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione”, dice il giornalista all’assessora al Turismo della Lombardia Barbara Mazzali, di FdI.

I nuovi audio fuorionda di Andrea Giambruno

Il giornalismo di Giambrunasca: la stagione degli amori. Sul sito di Striscia tutti i nuovi fuorionda. #striscialanotizia #AndreaGiambruno pic.twitter.com/BNMCGGjBQr — Striscia la notizia (@Striscia) October 19, 2023

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo