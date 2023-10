Il fuorionda trasmesso da ‘Striscia la notizia’ in cui si sente il compagno della premier, il conduttore di Rete4, Andrea Giambruno, rivolgersi a una collega dicendole “ma perché non ti ho conosciuto prima, sei così acculturata, sei di livello superiore”, si aggiunge alla lunga lista di altre ‘conversazioni’ registrate all’insaputa delle persone ignare dei microfoni accesi, che hanno visto coinvolti politici italiani di diverse fazioni e personaggi dello spettacolo. Ecco alcuni dei più celebri fuori onda ‘pizzicati’ dalla tv:

1994 – Ad uno speciale del Tg4, Rocco Buttiglione , allora segretario del Ppi, pensando di essere in pubblicità approcciò così Antonio Tajani, portavoce di Forza Italia. E nel commentare i risultati delle amministrative caldeggia la possibilità di un’alleanza Ppi-Fi alle politiche. “Voi dovere fare un’alleanza con noi, dobbiamo fare un partito assieme, dovete darmi atto che io ho sempre parlato bene di Forza Italia. Si possono fare alle regionali degli esperimenti, a voi converrebbe fare nord con noi, che vinciamo dappertutto, scaricare la lega, un sud centro fronte di liberazione regionale non egemonizzato da nessuno…. Dobbiamo fare maturare le condizioni perché in altre situazioni con il doppio turno va un bel blocco di centro e allora Fini per un verso si ridimensiona, per un altro fa la lettura che deve fare”.

Ad uno speciale del Tg4, , allora segretario del Ppi, pensando di essere in pubblicità portavoce di Forza Italia. E nel commentare i risultati delle amministrative caldeggia la possibilità di un’alleanza Ppi-Fi alle politiche. “Voi dovere fare un’alleanza con noi, dobbiamo fare un partito assieme, Si possono fare alle regionali degli esperimenti, a voi converrebbe fare nord con noi, che vinciamo dappertutto, scaricare la lega, un sud centro fronte di liberazione regionale non egemonizzato da nessuno…. Dobbiamo fare maturare le condizioni perché in altre situazioni con il doppio turno va un bel blocco di centro e allora Fini per un verso si ridimensiona, per un altro fa la lettura che deve fare”. 2009 – L’allora presidente della Camera Gianfranco Fini si mette a chiacchierare con il procuratore Nicola Trifuoggi durante un convegno su Paolo Borsellino. Parte uno scambio di battute su Berlusconi.”No ma lui (Berlusconi, ndr), l’uomo confonde il consenso popolare che ovviamente ha e che lo legittima a governare, con una sorta di immunità nei confronti di… qualsiasi altra autorita’ di garanzia e di controllo… magistratura, Corte dei Conti, Cassazione, Capo dello Stato, Parlamento… siccome è eletto dal popolo…”, dice Fini. E Trifuoggi risponde: “E’ nato con qualche millennio di ritardo, voleva fare l’imperatore romano”. E ancora Fini: “Ma io gliel’ho detto… confonde la leadership con la monarchia assoluta …. poi in privato gli ho detto… ricordati che gli hanno tagliato la testa a… quindi statte quieto”.

L’allora presidente della Camera durante un convegno su Paolo Borsellino. Parte uno scambio di battute su Berlusconi.”No ma lui (Berlusconi, ndr), l’uomo confonde il consenso popolare che ovviamente ha e che lo legittima a governare, con una sorta di immunità nei confronti di… qualsiasi altra autorita’ di garanzia e di controllo… magistratura, Corte dei Conti, Cassazione, Capo dello Stato, Parlamento… siccome è eletto dal popolo…”, dice Fini. E Trifuoggi risponde: “E’ nato con qualche millennio di ritardo, voleva fare l’imperatore romano”. “Ma io gliel’ho detto… …. poi in privato gli ho detto… ricordati che gli hanno tagliato la testa a… quindi statte quieto”. 2013 – Ospite di Barbara D’Urso, Silvio Berlusconi , mentre parte lo stacco pubblicitario, chiede alla conduttrice di fargli alcune precise domande. “E poi mi domandi…”.

Ospite di Barbara D’Urso, , mentre parte lo stacco pubblicitario, “E poi mi domandi…”. 2013 – Dialogo tra Grillo, Rocco Crimi e Roberta Lombardi appena usciti dal Quirinale dopo le consultazioni del presidente Giorgio Napolitano. “Napolitano è simpatico – dicono -, mi sembra un po’ più sveglio ultimamente” e Grillo è d’accordo: “Sì sì, mi è piaciuto molto”. “Dobbiamo trovare un altro nome, non chiamarlo più Morfeo”.

Dialogo tra appena usciti dal Quirinale dopo le consultazioni del presidente Giorgio Napolitano. “Napolitano è simpatico – dicono -, mi sembra un po’ più sveglio ultimamente” e Grillo è d’accordo: “Sì sì, mi è piaciuto molto”. “Dobbiamo trovare un altro nome, non chiamarlo più Morfeo”. 2014 – L’allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio si è lasciato andare a un’esternazione non troppo diplomatica con Sergio Chiamparino: “Comincio io, poi continua tu: non me ne frega un c…”.

L’allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio “Comincio io, poi continua tu: non me ne frega un c…”. 2016 – A ‘Dalla vostra parte’ Laura Ravetto, esponente di Forza Italia, si infervora con Paolo Del Debbio e la sua redazione per averle tolto la parola durante un collegamento. “Adesso mi ridanno la parola se non mi inc… Io devo poter replicare se no faccio un casino”.

A ‘Dalla vostra parte’ e la sua redazione per averle tolto la parola durante un collegamento. “Adesso mi ridanno la parola se non mi inc… Io devo poter replicare se no faccio un casino”. 2019 – Laura Ravetto si lascia andare con Nicola Fratoianni: “Quel figlio di pu***na di Macron”.

si lascia andare con Nicola Fratoianni: “Quel figlio di pu***na di Macron”. 2021 – L’eurodeputata De Martini e l’onorevole Scalfarotto discutono a proposito dei parlamentari europei: “L’Italia manda in Europa il peggio… hanno usato l’Europa come discarica… almeno che sappiano l’inglese”.

L’eurodeputata discutono a proposito dei parlamentari europei: “L’Italia manda in Europa il peggio… hanno usato l’Europa come discarica… almeno che sappiano l’inglese”. 2022 – Guido Crosetto, ministro della Difesa, dice a proposito di Conte: “Ho a che fare con un deficiente”

Fuorionda Giambruno, Fiorello scherza: “Meloni c’è divorzio breve”

Continua il tormentone di Fiorello e di tutta la banda di ‘Aspettando Viva Rai2’ su Giorgia Meloni. Le battute questa volta non risparmiano il PD per far ridere la Premier in diretta Instagram. Il tutto in collegamento dal ‘glass di cortesia’ di via di Vigna Stelluti, quartiere di Roma Nord, che lascerà spazio al Foro Italico a partire dal 6 novembre, giorno del ritorno in tv del programma mattutino.In apertura della finta chiamata, lo showman si è rivolto così a Meloni: “Giorgia, sei un po’ arrabbiata ancora per il servizio di ‘Striscia’ di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore”.

La domanda è sorta spontanea a Fiorello dopo i fuorionda mandati in onda da Striscia in cui si sente anche il compagno della premier, il conduttore di Rete4 Andrea Giambruno, rivolgersi a una collega dicendole “ma perché non ti ho conosciuto prima, sei così acculturata, sei di livello superiore”. Fiorello si è occupato anche dello sciopero dei mezzi di 24 ore indetto per venerdì 20 ottobre: “Domani i lavoratori dei servizi pubblici incroceranno le braccia e resteranno fermi. L’ira del PD: “Ci copiano i programmi!'”.

Perché Giambruno salta la conduzione di ‘Diario del giorno’

Andrea Giambruno non conduce oggi ‘Diario del giorno’ su Rete4. Il giornalista al centro delle polemiche per il fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia è impegnato oggi in un convegno previsto da tempo ed è sostituito in conduzione da Manuela Boselli. Giambruno si trova a Pavia per ‘Gli Stati Generali su cammino e turismo sostenibile’.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo